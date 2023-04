Gina Berretti compie 100 anni: regalo a sorpresa dagli autisti di Busitalia (foto)

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 100 anni della signora Gina Berretti, compiuti proprio oggi, 6 aprile 2023).

(Flavia Pagliochini) Un’altra nonna centenaria ad Assisi: festa grande questa mattina per la signora Gina Berretti, festeggiata come da tradizione non solo dalla giunta Proietti – a portarle il gagliardetto del Comune è stato il vicesindaco Valter Stoppini – ma anche una delegazione di autisti di Busitalia. La signora per anni ha lavorato al negozio Talmone di Perugia, città in cui, per oltre 40 anni, è andata servendosi sempre dei mezzi pubblici, nello specifico del pullman della linea Assisi-Perugia. E per questo una delegazione di autisti le ha portato una targa in ricordo dei suoi cento anni e una pianta di ortensia. La piccola cerimonia si è svolta nella mattinata di giovedì Santo.

La signora Gina Berretti è la quarta centenaria festeggiata in pochi giorni: prima ancora festa grande per Marsilio Alessandretti, Emma Mariani e Gina Nottiani.

