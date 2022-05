Nobilissima Parte de Sopra in festa per la vittoria del Calendimaggio

Grande festa per la Nobilissima Parte de Sopra, che oggi domenica 8 maggio è scesa in Piazza del Comune per festeggiare la vittoria del Calendimaggio 2022. Tanti i Partaioli presenti con il Palio conquistato nuovamente dopo le vittorie del 2018 e 2019, ora questa del 2022. (Continua dopo la foto)

Per la terza volta di fila – al netto dei due anni di stop dovuti alla pandemia – la Nobilissima Parte de Sopra vince infatti il Calendimaggio di Assisi, con il punteggio di 2-1: ai blu la preferenza della professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico e del regista Giacomo Battiato per lo spettacolo, alla Magnifica Parte de Sotto la preferenza del Maestro Roberto Maggio per il settore musicale. Per i de Sopra è un trionfo: oltre alla vittoria del sabato, in realtà domenica mattina, anche la Madonna Primavera, Monna Letizia Marchesi, e il mini-Palio dei piccoli.

In Piazza del Comune tutti presenti compresi infatti i bambini con il mini-Palio conquistato nella prima edizione della manifestazione a loro dedicata. Tra canti e sfottò, tutti stanchi ma ampiamente felici, il lungo cordone blu si è poi diretto in Piazza Santa Chiara per la tradizionale foto di rito.

Foto: Luigi Borrini, per gentile concessione

