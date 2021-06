Incidente all’incrocio di via Valecchie, ingenti danni ai mezzi (foto)

Brutto incidente all’incrocio di via Valecchie. Lo scontro proprio ai piedi di Assisi fra due auto intorno alle 9.15 di oggi mercoledì 30 giugno. Sul posto un ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per accertamenti.

Ingenti i danni alle vetture una delle quali è finita sopra alla siepe che separa la carreggiata da un’abitazione. Non si registrerebbero feriti gravi, tanta la paura per gli occupanti dei mezzi e dei residenti della zona in un’area non nuova a scontri del genere.

