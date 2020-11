Ztl aperta ad Assisi e Santa Maria per “agevolare gli spostamenti”

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha dato disposizione per aprire da oggi la Zona a traffico limitato del centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli h24 e tutti i giorni fino al 3 di dicembre.

Il provvedimento – spiega il sindaco – è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell’emergenza sanitaria. Restano in vigore nei soli giorni feriali gli orari (entro le 10) per la circolazione dei mezzi adibiti al carico e scarico delle merci.