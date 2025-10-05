Fiera di San Francesco 2025 e tombola chiudono la festa del Patrono d’Italia (foto)

Fiera e tombola di San Francesco chiudono l’edizione 2025 della festa del patrono d’Italia. Per tutta la giornata del 5 ottobre, la fiera di San Francesco 2025 ha riempito di bancarelle e di clienti il centro storico. Nelle vie e nelle piazze del centro, fino a circa le 20 di sera, ci sono circa 150 bancarelle di tutti i tipi. Tante le possibilità di acquisto, dai libri agli oggetti per la casa, senza dimenticare prodotti agroalimentari e ortofrutticoli, animali e piante, giocattoli, abbigliamento e oggettistica varia. Non manca anche qualche caso di maleducazione, come dimostra il cestino strapieno di spazzatura con sacchetti gettati alla rinfusa anche fuori.

Oltre alla fiera di San Francesco 2025, questa sera (5 ottobre, ndr) andrà in scena anche la tradizionale tombola organizzata dal comitato di Assisi dell’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro con lo scopo di raccogliere fondi per le attività del sodalizio. Nello specifico, i fondi raccolti andranno a dei servizi attivati e sostenuti dall’associazione. In palio un montepremi pari a 1.200 euro: le cartelle sono in vendita nei banchetti della fiera (al costo di 2,50 euro) e vengono compilate con dieci numeri scelti dai giocatori. Tre i premi in palio: la cinquina, del valore di 200 euro, la tombola pari a 700 euro, la seconda tombola per un importo di 300 euro. (Continua dopo la foto)

Intanto ieri pomeriggio, terminati i saluti istituzionali, sono ripresi alle 16 le celebrazioni liturgiche conclusive della giornata di festa ad Assisi. L’amministrazione comunale parla di oltre tremila pellegrini abruzzesi che hanno gremito le piazze e l’interno del Santuario francescano. Grandissima risonanza anche per l’annuncio del centenario francescano del 2026 e della prima pubblica ostensione delle spoglie di san Francesco dal 22 febbraio al 22 marzo: il sito web dedicato, www.sanfrancescovive.org, è stato preso d’assalto dai fedeli al punto da essere temporanee inabilitato alla procedura di prenotazione gratuita, ma obbligatoria, dell’esperienza della venerazione del corpo di san Francesco.

“È stata davvero una giornata di festa, per tutti, nel più vero senso della parola – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – perché mentre abbiamo celebrato san Francesco ci siamo anche ritrovati più uniti, più solidali, più rispettosi gli uni degli altri, nonostante le nostre molteplici differenze. È vero, infine, che Francesco davvero parla a ciascuno e invita tutti a imparare da lui uno stile di vita e relazionale fraterno e fiducioso”. Nei primi di gennaio 2026 si terrà l’apertura ufficiale del centenario della morte di san Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

