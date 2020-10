Frate Francesco, “docenti in quarantena e didattica a distanza inesistente”

La denuncia di una mamma: “Nell’istituto manca la wi-fi per le lezioni online, uniranno la classi e non si può”

La redazione di AssisiNews riceve una lettera da parte di una mamma di un alunno frequentante la scuola “Frate Francesco” di Assisi dove emergono alcune situazioni legate all’emergenza in atto da Covid-19. La redazione rimane a disposizione per eventuali repliche. Dopo i link, la lettera ricevuta dalla redazione e riportata integralmente.

“Sono la mamma di un ragazzino che frequenta la scuola secondaria di primo grado ‘Frate Francesco’ di Assisi e oggi ho appreso che 9 docenti sono finiti in quarantena, molti dei quali insegnanti di mio figlio. Fin qui nulla di sconvolgente, sapevo che prima o poi sarebbe successo! Preso atto di quanto accaduto ho fatto richiesta, per la classe, di poter usufruire della didattica a distanza da parte dei professori in quarantena, ma a fronte della loro disponibilità (nonostante non fossero obbligati) ho ricevuto un rifiuto in quanto la scuola non è dotata di Wi-fi”.

“Assurdo no?!! – si chiede la mamma – Incredibile da credere che di questi tempi e dopo quello che abbiamo passato nei mesi scorsi la scuola non sia stata in grado di organizzarsi su questo fronte!!!! Purtroppo il mio sgomento non si limita a questo… Infatti apro il registro elettronico e trovo una comunicazione in cui vengo avvisata del fatto che domani la classe di mio figlio non solo avrà cinque ore su cinque di supplenza, ma durante una di queste ore verrà unita ad un’altra classe all’interno dell’auditorium che l’ora precedente sarà occupato da circa 40 ragazzi diversi (mi domando… E la famosa sanificazione?????). Sconfortata e allibita – conclude la missiva – decido di non mandare mio figlio a scuola!”.