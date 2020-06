Meteo Assisi 19-21 giugno 2020, tempo ancora instabile tra sole e pioggia

Clima tutto sommato gradevole, attesi miglioramenti per la prossima settimana, ma per il caldo "vero" c'è da attendere

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 19-21 giugno 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti da parte della redazione, da più giorni siamo sotto quella che in linguaggio tecnico si chiama “instabilità”: non significa che il tempo è sempre brutto, ma neanche che è bello e stabile come ci si aspetterebbe in questo momento dell’anno. I raggi solari raggiungeranno nel corso di questo weekend la loro massima inclinazione rispetto alla superficie terrestre e se, come in questi giorni non abbiamo sopra di noi un campo di alte pressioni alte e livellate a tutte le quote si “accende il contrasto” il suolo si scalda, l’aria riesce a portarsi verso l’alto e va ad incontrare uno strato di aria più fresca in quota, si genera cosi una risposta che è “il temporale” che diviene elemento fondamentale nel riequilibrare il sistema.

Nel corso delle prossime giornate, avrete poi modo di constatarlo di persona, qualche piccola novità si intravede all’orizzonte: l’alta pressione “nostrana”, quella delle Azzorre, tenderà ad interessare in modo diretto la Spagna, Francia, nord Italia e Germania, ma sul bordo orientale (come potete ben vedere dalla immagine rappresentativa dello schema sinottico centrato nel corso della notte tra sabato e domenica) centro e sud Italia compresi scorreranno delle correnti di estrazione nord-orientale che a tratti manterranno attive condizioni favorevoli ai temporali soprattutto di pomeriggio e nelle aree interne lontane dal mare, più stabile e ventilato invece il tempo lungo le aree costiere con caldo gradevole e mai eccessivo.

Non pensiate che il tempo che ci aspetterà sia uguale alle giornate appena passate, ma comunque il temporale sarà da tenere sempre in considerazione, non avremo il bello e stabile assoluto ecco per dirla tutta. Deficit pluviometrico sulla nostra Umbria ancora elevato intorno al 40% ma come la scorsa settimana in lentissimo miglioramento. Ecco dunque le previsioni per il meteo Assisi 19-21 giugno 2020:

Oggi, venerdì: giornata che risulterà per la maggior parte bella e soleggiata soprattutto nel corso della mattinata, poi il sole una volta scaldato bene il suolo tenderà come detto sopra ad “accendersi il contrasto” e il temporale diverrà più probabile; particolarmente esposte a rovesci di pioggia o brevi temporali le aree di Foligno, Spello, Bevagna, Montefalco, Spoleto e Cannara, meno probabili e comunque più modeste le eventuali precipitazioni sulle restanti zone della regione. Ventilazione tra w-sw debole a tratti moderata in rotazione più da w verso sera. Clima gradevole con massime tra 25 e 27 gradi.

Sabato: giornata quasi speculare al venerdì con la sola variazione delle correnti che da occidentali diverranno dapprima nord-occidentali nel corso del pomeriggio e a seguire verso sera nord-orientali. Mattinata stabile e ampiamente soleggiata poi come al venerdì si “accende il contrasto” e arriva il temporale. Molto esposte ai temporali per questa giornata le aree di Gualdo Tadino, Gubbio, Assisi, Foligno, Spello e Cannara. Meno probabili sulle restanti aree. Clima sempre molto gradevole e temperature stazionarie.

Domenica: giornata che sarà più nuvolosa e meno soleggiata già dal mattino, a seguire passaggio di veloci temporali un po’ ovunque nella regione e segue subito miglioramento con ventilazione moderata e fresca da nord-est. Peggioramento più generalizzato ed esteso a tutta la regione rispetto alle giornate precedenti. Temperature in calo e clima fresco e gradevole. Ventoso.

Prossima settimana vi anticipo netta prevalenza del sole sui temporali e temperature massime in lenta crescita che tuttavia si manterranno su valori intorno 30 gradi, perciò ancora ampiamente sopportabili.

A tutti voi come sempre da parte di tutta la redazione l’augurio di trascorrere un quanto più possibile sereno weekend assieme ai vostri cari!

Buon weekend, da AssisiNews!