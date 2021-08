Meteo Assisi 6-8 agosto 2021, caldo senza sosta e temperature elevate

Le previsioni di Luca Tiberti per AssisiNews: dopo la tregua dei giorni scorsi, termometro in risalita

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 6-8 agosto 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Ben ritrovati cari lettori, il caldo prosegue senza sosta sul nostro territorio unitamente ad una grande siccità che ormai interessa, tranne casi locali e sporadici, la quasi totalità della regione. Temperature lievemente in discesa negli scorsi giorni per effetto di un temporaneo allentamento dei geo-potenziali e delle termiche in quota ma la struttura complessiva resta la stessa e dunque già da oggi e sempre di più nei prossimi giorni torneremo su valori dai 7-8 gradi oltre i valori normali del periodo…tornerà in sostanza a fare molto caldo, al punto che, invece di poter uscire e goderci la bella stagione ,ci costringerà nuovamente a restare barricati in casa per sopravvivere a temperature estreme.

Vediamo ora le previsioni come sempre nel dettaglio per il meteo Assisi 6-8 agosto 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata con scarsissima nuvolosità di bel tempo come classicamente avviene dalle nostre parti durante le ore più calde del giorno. Temperature massime in crescita su valori tra 32 e 33 gradi in pianura (1 grado oltre il normale). Ventilazione mediamente occidentale un po’ ovunque nella regione. Qualità dell’aria molto molto buona.

Domani sabato: sole sempre unico assoluto protagonista della scena con clima molto caldo in pieno giorno per effetto di temperature massime che torneranno a toccare punte di 35 gradi in pianura (4 gradi oltre il normale). Ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali. Siccità molto elevata e clima torrido. Scarse le nubi di bel tempo nel corso del pomeriggio.

Domenica infine: Cambia un po’ il tempo con il sole che resta unico e assoluto protagonista della giornata. Passaggio di velature appanna-sole e qualche nube in più nel corso della giornata per effetto dell’ingresso più diretto dell’aria sahariana che nella risalita dal deserto catturerà un po’ di umidità dal mare. Temperature massime che salgono ancora su valori tra 36 e 37 gradi in pieno giorno (5-6 gradi oltre il normale). Caldo pericoloso e fastidioso. Il consiglio di andare al mare o in montagna o se resterete in città di non uscire tra le 10:30 e le 21. Proteggete dal sole i vostri bambini. Ventoso per venti molto caldi da sud.

Breve cenno al tempo per l’inizio della prossima settimana prima di congedarmi con voi: nulla cambia resta il sole unico protagonista e il tanto tanto caldo.

A tutti voi un caro saluto e il consiglio, dato che questo fine settimana sarà da bollino nero sulle strade con tantissime persone che si appresteranno a raggiungere le località di villeggiatura: partite presto la mattina o viaggiate di notte evitate di viaggiare di giorno con queste temperature estreme.

A presto e un caro saluto da parte mia e di tutta la redazione di Assisinews!

(Foto engin akyurt/Unsplash)

