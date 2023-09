Meteo Assisi 8-10 settembre 2023: weekend “a tutto sole”, prossima settimana punte di 33 gradi

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 8-10 settembre 2023.

Un buongiorno e un buon venerdì a tutti i nostri lettori, settimana assai gradevole quella che stiamo vivendo sulla nostra bellissima Umbria con tanto sole e ventilazione nord-orientale moderata a tratti, un clima asciutto e piacevole che è tipico di questo periodo dell’anno.

Le temperature massime sono state in linea con i valori medi del periodo, un pò sopra-media invece le minime della notte che si sono attestate intorno 18-20 gradi (5 gradi più alte del normale). Nel corso del weekend e ve lo anticipo anche per gran parte della prossima settimana la ventilazione settentrionale andrà esaurendosi ruotando da domenica da ovest e torneranno a salire le temperature via via con picchi estremi sulle pianure di 32-33 gradi tra domenica e martedì.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme:

Oggi venerdì, domani sabato e dopodomani domenica: sole unico assoluto protagonista della scena con pochissime e rare nubi di bel tempo nel pomeriggio in un contesto pienamente estivo. Temperature massime che toccheranno punte di 31-32 gradi. (6 gradi oltre il normale). Ventilazione in esaurimento fino a cessazione e rotazione da ovest, sud-ovest da domenica a seguire.

Inizio prossima settimana bella e calda con punte estreme di 33 gradi (7 gradi oltre il normale).

Auguriamo a tutti voi di trascorrere giornate quanto più liete e serene e vi invitiamo a uscire e trascorrere quanto più possibile all’aria aperta queste giornate!! e godetevi la visione tra le 5:15 del mattino fino al sorgere del sole guardando verso est (usate una bussola per orientarvi, sulla nostra bella Umbria la splendida cometa di Nishimura (dovrete attendere 437 anni prima di rivederla!!!). Buon weekend, da Assisi News!

