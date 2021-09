Stefania Proietti, l’intervista ad AssisiNews per le amministrative 2021 (video)

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) AssisiNews ha cominciato un viaggio elettorale in cinque parti in cui a parlare direttamente ai cittadini sono i candidati sindaci delle varie coalizioni. A tutti sono state rivolte quattro semplici domande, con un tempo di risposta predefinito, dando loro l’opportunità di presentare ai cittadini i motivi della loro discesa in campo, i punti principali del programma, una risposta sul rilancio del turismo, settore fondamentale per l’economia cittadina fortemente provato dalla pandemia. L’intervista si chiude con una domanda che è in realtà un invito a spiegare perché si dovrebbe votare, ad avviso dell’intervistato, per quella coalizione rappresentata da chi risponde all’intervista. Dopo Luigino Ciotti di A Sinistra e Roberto Sannipola di Alternativa Riformista, e Marco Cosimetti, candidato sindaco di tutto il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – Progetto Assisi) e della civica Cosimetti sindaco, è la volta di Stefania Proietti, candidata di Assisi Civica, Assisi Domani, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Dopo la trascrizione, non integrale ma esaustiva, dell’intervista, il video integrale con le risposte alle quattro domande.

Stefania Proietti, perché ha scelto di candidarsi a sindaco?

Grazie per questa intervista, e il mio appello sin da ora è andate a votare: è così potete disegnare il futuro della nostra città. Ho deciso di ricandidarmi perché con me c’è una squadra straordinaria, che mette al servizio della città energie e competenze. Ho deciso di ricandidarmi perché abbiamo intrapreso un lavoro straordinario, ma siamo stati bloccati dal periodo più complesso nella storia della città. Terremoto e pandemia hanno fatto sì che ci sia ancora tanto lavoro da fare, per i cittadini e le cittadine e per i tanti turisti.

La città ha bisogno delle migliori energie e dei migliori talenti a disposizione. La nostra coalizione, a guida civica con Assisi Domani e Assisi Civica, e allargata a due partiti, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, è fatta di persone che vogliono mettere al centro dell’azione amministrativa, i più fragili, la vita, l’ambiente e la città. Per Assisi vogliamo spendere ogni nostra energia, con una differenza rispetto al passato: la forza della continuità, la consapevolezza di aver imparato ad amministrare bene e meglio una città a due dimensioni. Vogliamo mettere al servizio un grande bagaglio di conoscenze. C’è ancora molto lavoro da fare per Assisi, andare avanti con i nostri piani che per la prima volta frazioni al centro, bisogno della gente, strade, acqua pubblica, raccolta differenziata. Assisi è una città messaggio e per Assisi ci siamo, sempre.

Quali sono i punti principali del programma di Stefania Proietti e della sua coalizione?

Il nostro programma in dieci punti ha delle priorità ben chiare. Chiare perché abbiamo avuto la possibilità di amministrare Assisi in anni difficili. Ad esempio, attenzione ai più fragili, le fasce che hanno più bisogno, piccoli, famiglie, anziani, imprese e lavoratori che hanno rischiato di perdere tutto a causa del Covid. Pensiamo a chi ha bisogno di un ospedale, per cui lotteremo su riqualificazione e rilancio. E ancora, assistenza ai più fragili: attenzione alla casa di riposo, che si ingrandirà e migliorerà. Attenzione ai cittadini del futuro, ragazzi e giovani, con investimenti nella scuola. Lo abbiamo dimostrato anche con l’asilo nido comunale che, insieme alla card Assisi Domani, è il primo aiuto vero e concreto a famiglie. E poi ambiente, famiglie, PNRR_ stiamo studiando il Piano, da ancora prima che nascesse, e abbiamo progetti ben chiari. Alla Regione abbiamo scritto per far inserire le fonderie nel PNNR, insieme a turismo, cultura, comunità educante. E poi c’è il centenario del 2026, cui stiamo lavorando con un’iniziativa legislativa.

Quali sono le proposte di Stefania Proietti e della sua coalizione per il turismo ad Assisi?

Con noi il turismo ha toccato i massimi livelli nella sua storia. Nel 2018 e nel 2019 toccato 1.2 milioni di presenze e oltre 5 milioni di arrivi annui. Abbiamo le caratteristiche per diventare capitale del turismo in Italia dopo che lo siamo già dell’Umbria. Con quali strategie? Alcune le abbiamo già messe in atto. Turismo sostenibile con Parco del Monte Subasio, vogliamo veramente diventare un hub dei cammini, lo possiamo fare anche in collegamento con altre città d’arte e cultura, come ad esempio con Firenze (con cui collaboriamo al World Water Forum che ci porterà 100.000 presenze), con Milano, con Roma. Tema centrale per il turismo, l’aeroporto: non esiste l’aeroporto senza Assisi e l’Umbria senza aeroporto. Puntiamo a diventare il socio di maggioranza relativa superando Perugia

Un appello al voto: perché si dovrebbe votare Stefania Proietti?

Grazie per questa domanda e grazie ai cittadini. Ribadisco: andate e votare, così potremo disegnare insieme il futuro di Assisi. Stefania Proietti è solo una delle tante donne e uomini della coalizione, che sono le migliori energie della città, e vogliono prendersi cura della città. Lo facciamo con una consapevolezza diversa, con un bagaglio di cultura amministrativa, con sfide eccezionali vinte e affrontando emergenze. Questo è il valore aggiunto che in una continuità può permetterci di vincere sfide, di intercettare risorse e di fare il bene di Assisi. Vogliamo prenderci cura di voi con umiltà, conoscenze e coraggio, perché di avere coraggio non ci si pente, mai.

