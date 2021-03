Lavori Enel, la rassicurazione di Cardinali: “Non interferiranno con la dad”

I lavori Enel durante la mattinata fanno arrabbiare i residenti di Santa Maria degli Angeli, ma dopo le proteste, arrivano le rassicurazioni del consigliere Giuseppe Cardinali di Assisi Domani. In alcune zone della cittadina della Porziuncola sarebbe dovuta mancare la corrente dalle 8 alle 15 di mercoledì 3 marzo. “Per la seconda volta in venti giorni – si legge nel gruppo segnalazioni Santa Maria degli Angeli – l’Enel si permette di togliere la corrente in un giorno infrasettimanale per tutta la mattinata in un momento dove i ragazzi sono in Didattica a distanza negandogli l’accesso alla scuola online”. Ma secondo Cardinali “L’Enel è stato contattato per segnalare la vostra giusta esigenza. Domattina avremo riscontro sullo spostamento dell’intervento in fasce orarie che non interferiscano con la DAD”.

Nella nota sui lavori Enel arrivata ieri pomeriggio intorno alle 14 si diceva che per “E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 3 marzo, a partire dalle ore 8:30. Grazie a bypass da linee di riserva e rialimentazioni temporanee da circuiti di bassa tensione, alcune utenze saranno disalimentate soltanto fino a metà mattinata (pochi civici in zona Caminaccio, voc. Bottoneto, via Cecci, via Protomartiri francescani e alcuni in zona Tombetta), mentre un altro gruppo ristretto fino al primo pomeriggio (pochi civici via Fonte Citerna, via San Matteo, via San Bernardino da Siena e limitrofe). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati”.