Presepi in Umbria 2023-2024, la guida alle natività – viventi e non – in tutta la regione

Ricco il programma dei presepi in Umbria 2023-2024, tra artistici, artigianali, viventi e in mostra: ecco dove, quando e come vedere le tante natività in tutta la regione (qui la guida alle natività, viventi ma anche in mostra, del comprensorio). Questa guida ai presepi in Umbria 2023-2024 cerca di essere il più esaustiva possibile (per segnalazioni e correzioni, info@assisinews.it), ma per eventuali informazioni e variazioni si consiglia sempre di contattare i Comuni interessati e le associazioni organizzatrici.

Tra le natività ad Assisi ricordiamo le principali, come la natività di sabbia sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, il presepe a grandezza naturale sul sagrato della basilica di Santa Maria degli Angeli (sempre visibile), nonché della mostra di “Presepi dal mondo”, all’interno del chiostro monumentale (con orario di visita 9.00-12.30; 14.30-19.00), oltre ai presepi viventi di Armenzano (26 dicembre e 1 gennaio), San Gregorio (25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio), Tordandrea (26 dicembre e 6 gennaio) e Petrignano (25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio). Per tutte le informazioni sulle natività assisane, si rimanda all’apposita guida.

Per quanto riguarda il comprensorio Bastia Umbra appuntamento fisso il Presepe vivente nel Borgo Antico, che si realizzerà il 23 dicembre con le Associazioni, con tutte le scuole e gli istituti del territorio, il 6 Gennaio sarà un momento più intimo in Piazzetta Luigi Masi con l’arrivo dei Re Magi alla capanna, oltre all’iniziativa degli Alberi di Natale d’autore, evento è a cura dell’Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbr. Gli alberi, di notevoli dimensioni e dal design originale, saranno realizzati con vari materiali e la loro illuminazione offrirà decoro urbano ed arrederà il centro storico di Bastia Umbra. A Bettona il Presepe Vivente di Bettona va in scena con la 15ª edizione il 26 dicembre 2023 e l’1 e 6 gennaio 2024. Sarà così possibile, con l’occasione, visitare uno dei Borghi più Belli d’Italia animato da oltre 150 figuranti, impegnati in ben 22 scene recitate alla sola luce delle candele. Riprenderanno vita antichi mestieri, suoni e i gli scorci meravigliosi del Borgo saranno indimenticabili. All’ingresso saranno aperti anche stand enogastronomici della tradizione e mercatini artigiana.

Il Natale 2023 a Perugia (qui il programma di tutte le iniziative nel capoluogo) è ricchissimo di presepi: Come ogni anno Fondazione Perugia rinnova gli auguri di Natale alla città con il suggestivo Presepe artistico allestito nella vetrina che affaccia su Corso Vannucci. Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare le oltre sessanta statue, realizzate dai sapienti maestri di questa arte che raffigurano la Natività. Negli angoli più suggestivi della città, borghi ed associazioni presentano numerosi appuntamenti per grandi e piccoli.

Nella guida dei presepi in Umbria 2023-2024 non può mancare quello pensato anche come un omaggio all’arcivescovo Ivan Maffeis, originario del Trentino, è il “Presepio di Piazza Grande”, allestito nelle “Logge di Braccio” della cattedrale di San Lorenzo, realizzato dalla Protezione civile e Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, con il patrocinio dell’arcidiocesi e del Comune di Perugia, la cui inaugurazione è in programma nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione. L’appuntamento, con inizio alle 16 in piazza IV Novembre, sarà animato dal “Coro S. Ilario” di Rovereto, che il prossimo anno festeggerà i primi 45 anni di attività. Il “Presepio di Piazza Grande” – viene spiegato in una nota – è interamente in legno di pino intrecciato, con la capanna in stile della tipica baita della montagna trentina, con all’interno le statue riproducenti la Sacra Famiglia di Nazareth insieme al bue e all’asinello, e all’esterno due statue di pastori e tre di pecorelle, tutte realizzate in legno dagli artigiani volontari del Comune di Castel Ivano.

A Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa l’atmosfera natalizia sarà assicurata dalla tradizionale “Via dei Presepi” (corso Bersaglieri) che festeggia quest’anno i 10 anni di vita. In mostra: civ. 30 Presepe antico, Presepe delle Regioni d’Italia, grotta della Natività; civ. 30 Presepe delle api, civ. 34 Presepe tradizionale, civ. 44 Storia del Presepe, civ. 54 Presepe monumentale Città di Perugia e Presepe delle Arti e dei mestieri, civ. 84 Rassegna di Presepi in legno, civ. 98 Presepe napoletano, civ. 114 Cereria medievale, Chiesa di Sant’Antonio abate: Grandioso Presepe meccanizzato; abside della chiesa Presepe con figure a grandezza naturale in legno, Piazzetta del porcellino: Presepe arabo e della Pace tra i Popoli. Diversi i presepi allestiti per vie, vicoli e chiese del capoluogo umbro, da menzionare in via dei Priori il Presepe nella Nicchia, mentre l’associazione Vivi il Borgo dal 10 dic. propone il “Presepi nei Borghi”: il Presepe nelle cartoline d’epoca. Da piazza Sant’Agostino verso Porta Sant’Angelo installazione di “Carto-Presepi”.

Non manca, nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024, Bevagna: decisamente imperdibile il Presepe Vivente Medievale, uno degli eventi più attesi dell’anno nel panorama umbro ed extraregionale. Quest’anno la rappresentazione della Natività festeggerà gli 800 anni dal primo Presepe allestito da San Francesco. Mercato delle Gaite, parrocchia di San Michele Arcangelo e compagnia teatrale Agape metteranno in scena l’iconico e suggestivo Presepe Medievale il 29 e 30 dicembre dalle 16 (info e programma 0742/361847 – info@ilmercatodellegaite.it). Ma, oramai è noto a tutti, il Medioevo a Bevagna vive tutto l’anno e anche a Natale sarà possibile visitare il circuito dei Mestieri Medievali (cartiera, cereria, bottega del dipintore, setificio. Calendario aperture su www.ilmercatodellegaite.it). A Casacastalda fino al 7 gennaio 2024 si accende il Presepe più grande del mondo: il 10 dicembre alle 17 il ‘via’ all’installazione artistica della Natività, disegno stilizzato dell’artista Elisabetta Monacelli. L’immagine, visibile dal Belvedere del paese (dove si trova anche il Moto Dolmen) fino al 7 gennaio 2024, è disegnata mediante luci a Led per un’estensione di 600 ml sul fianco di un’ampia collina.

Nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024 non manca Castiglione del Lago dove nell’ambito di Luci sul Trasimeno, a Palazzo della Corgna verrà allestita la mostra “Presepi d’arte e di luci – la Natività nella storia dell’arte” con un omaggio a Gerardo Dottori: un’installazione multimediale immersiva a cura di Movimento Creative Label e l’esposizione di opere di Antonio Folichetti, Mario Sciarra e Giuseppe Magnini. Inoltre, sempre nella zona del Trasimeno, a Pozzuolo Umbro, nei giardini dello storico palazzo Moretti sarà allestita la grande rappresentazione del “Presepe vivente”, organizzato in collaborazione con il Comitato parrocchiale nei giorni 26 dicembre 2023 e 1° e 6 gennaio 2024, a partire dalle ore 17,30 fino alle 20.00. Inoltre, sempre dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 sarà possibile visitare l’“Esposizione dei presepi artigianali”, il “Paesaggio in movimento”, una esposizione di beni materiali che ripercorrono la storia della vita e delle attività che venivano svolte nel secolo scorso, entrambe le esposizioni sono a cura di Ezio Mazieri. Palazzo Moretti è aperto alle visite nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e durante le festività. arà anche possibile ammirare dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 un “Presepe meccanizzato” realizzato da Lino Gocci e installato nei locali adiacenti alla Chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, in Piazza San Pietro a Pozzuolo Umbro, visitabile dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

Nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024 spazio anche a Città di Castello, con la 22/a edizione della mostra internazionale di arte presepiale, in programma dal 2 dicembre al 7 gennaio, punta a essere la patria delle Natività d’autore, laboratorio e vetrina delle migliori scuole nazionali del settore. Circa 200 opere in vetrina, in rappresentanza 65 maestri artigiani e associazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero nella suggestiva cripta della basilica cattedrale. La mostra sarà aperta al pubblico il giovedì, venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. Novità assoluta sarà infine la presenza di un presepe dedicato alla “cerca e cavatura” del tartufo (dal 2021 patrimonio Unesco), realizzato dagli artisti Vincenzo Saccardo e Salvatore Fiore di Avellino. Inoltre, il 23 dicembre alle ore 21 in ​Largo A. Corsi, Piazza Servi Maria, via del Calcinaro, via Sant’Andrea, via della Fraternità, Cortile Santa, Cecilia, via del Paradiso, via XI Settembre, via A. Diaz e traverse interessate dal percorso l’iniziativa “Sarà Natale se…”​Presepe vivente organizzato da Oratorio Don Bosco, Parrocchia Madonna delle Grazie e quartiere San Giacomo.

A Città della Pieve nel ricco programma di Natale c’è come sempre attesa per l’evento clou del Natale pievese, il Presepe Monumentale del Terziere Castello, alla sua 57a edizione, un percorso visitabile dal 25 dicembre al 7 gennaio che unisce creatività e tradizione secolare del presepe umbro. In occasione degli 800 anni dalla nascita del presepio, creato per la prima volta a Greccio da San Francesco, Corciano diventa il borgo dei presepi: con piccoli e grandi presepi allestiti lungo tutte le vie del paese, lo storico presepio monumentale con statue a grandezza naturale, mostre a tema e spettacoli all’aperto e a teatro. Il presepe monumentale è visibile tutti i giorni; nei giorni 30 dicembre, 1 e 7 gennaio (ore 16.00 – 18.00)

sarà allietato dalle melodie dei Mastri Zampognari di Corciano. Il 24 dicembre, ore 23.30 Santa Messa nella notte di Natale presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Corciano, con processione per deporre il Bambinello presso la capanna della Natività. Il 6 gennaio, ore 11.00 L’Arrivo dei Magi a cavallo. Sfilata per le vie del borgo con deposizione dei doni presso la capanna della Natività, saluto finale dei figuranti e consegna dei doni a tutti i bambini presenti. Partenza da Piazza dei Caduti. A seguire, Santa Messa. A Deruta il 6 Gennaio 2024 alle ore 17 in Piazza Unità d’Italia, San Nicolò di Celle, il Presepe vivente con arrivo dei re magi a cavallo.

A Foligno sono più di 70 gli eventi organizzati per il periodo natalizio e non mancano i presepi, dalla Natività artistica nel centro storico ai piedi dell’albero di Natale che illuminerà Piazza della Repubblica ai presepi nelle frazioni, da Sant’ Eraclio a Budino, da Capodacqua a Casenove e Rasiglia fino a “Anghelos – La Natività Barocca – La suggestione vivente di luce” (Oratorio del Crocifisso, 26 e 27 dicembre e 6 gennaio). Nello specificoin Piazza della Repubblica la Natività Artistica dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 a cura di Confcommercio Foligno. Al Centro della Carità, Piazza San Giacomo – Presepe della Carità dal 3 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 a cura di Caritas Diocesana di Foligno. A Cave il Presepe Artistico in movimento nella Chiesa Parrocchiale di Cave dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 da lunedì a sabato, ore 16.00 – 19.00 domenica, ore 10.30 – 12.30, 16.00 – 19.00 , a cura di Pro Loco Cave e Parrocchia di San Michele Arcangelo. E ancora a Sant’Eraclio, Casa Castellana, Castello di Sant’Eraclio – Presepe della tradizione dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Apertura i Giorni festivi e prefestivi: ore 10.00 – 12.00 e ore 16.00 – 20.00, a cura delle associazioni di Sant’Eraclio. A Rasiglia – Natale a Rasiglia Paese Presepe dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, a cura di associazione Rasiglia e le sue sorgenti.

Sempre nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024 e per quanto riguarda Foligno, nelle frazioni di Afrile, Annifo, Arvello, Capodacqua, Cariè, Collelungo, Fondi, Pisenti, Seggio – Presepi all’altezza con i Presepi della tradizione dal 10 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 a cura di Associazione Capodacqua APS, Comunanza Agraria di Afrile, ASD Orme Camminare Liberi, Fortibus Edizioni Musicali e comunità locali. A Casenove e Serrone – Il Cammino dei Presepi, dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 i presepi artistici diffusi tra i borghi di Casenove e Serrone, tra gli abitati di Castretto, Pescimo, Colle Casole, La Fontana e La Spiazza a cura di associazione Valle del Menotre e comunità locali. A Budino il Presepe artistico dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 aperto nei festivi: ore 10.30 – 12.00 e ore 15.00 – 19.30, prefestivi: ore 15.00 – 19.30 e feriali: ore 16.00 – 18.30 a cura di Amici del Presepe della comunità di Budino. Oratorio del Crocifisso – ANGHELOS, Natività Barocca | Suggestione vivente di luce 26 e 27 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024, dalle 16.30 alle 19.30, regia Giacomo Nappini e a cura di Pro Foligno, Compagnia Stabile del Teatro San Carlo Foligno, Coopculture e Ente Giostra Quintana

Nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024, non mancano Gualdo Tadino e Gubbio. A Gualdo Tadino è possibile visitare i meravigliosi Presepi al Santuario della Madonna del Divino Amore (dall’8 dic. al 15 gen. / Sabato e domenica ore 8-20 e Feriali su appuntamento), presso San Giuseppe Artigiano (8 e dal 24 al 30 dic./ 1,6,7,14,15 gen. dalle ore 15 alle 18.30) ed il Presepe Vivente Venite Adoremus (25-26 dic. 1-6 gen dalle 16.30 alle 19.30 a cura dell’Associazione Capezza). A Gubbio, tra gli eventi natalizi nella città dei Ceri (qui la guida), non manca la Christmas Land, iniziativa giunta alla quinta edizione e in scena all’interno del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni, circa 700 metri quadrati di spazio espositivo all’interno di un antico palazzo nobiliare in cui esplorare un mondo incantato, scoprire le tradizioni legate al Natale ed ammirare i Presepi dal Mondo. Si spazierà da una grande natività a grandezza naturale allestita all’interno di una casa arredata, fino ai Presepi dal Mondo, una meravigliosa collezione curata dall’associazione culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno (AR). Inoltre, nel quartiere di San Martino torna, come ogni anno, il bellissimo e suggestivo Presepe con statue a grandezza naturale. Il Presepe è visitabile dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Ingresso libero, accessibile a disabili.

A Massa Martana dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024 vedrà in esposizione la mostra nazionale del presepe artistico, Presepi d’Italia, giunta quest’anno alla sua XX edizione. Considerata tra le mostre presepiali più importanti d’Italia arricchirà sicuramente il clima natalizio del paesino ma anche di tutta la Regione perché come ogni anno, sostiene l’organizzazione che se ne occupa, due terzi dei visitatori provengono da fuori i confini umbri. Saranno esposti i presepi classici, realizzati da alcuni presepisti italiani, e opere d’arte natalizie realizzate sul tema della natività da scultori e ceramisti. Come ogni anno il presepe più apprezzato è il presepe di ghiaccio, con una grandezza di 13 mq, ispirato quest’anno all’affresco che Giotto dipinse ad Assisi per ricordare il presepe fatto da San Francesco 800 anni fa. Invece Montefalco, uno dei borghi più belli d’Italia, diventerà lo scenario perfetto per due importanti iniziative: ‘Il Borgo Presepe’, terzo concorso di presepi organizzato dall’Associazione Anffas per loro onlus e Luca Tabarrini, in collaborazione con i commercianti e cittadini di Montefalco, grazie alla partecipazione dei quali sarà possibile percorrere le vie del borgo alla scoperta dei presepi,

Tra le iniziative relative ai presepi in Umbria 2023-2024, a Orvieto (qui il programma delle iniziative) alle 18 dell’8 dicembre si accenderanno: l’albero di luce nel pozzo di San Patrizio, il grande albero di Natale luminoso di piazza Duomo e le illuminazioni artistiche sul palazzo del Popolo, quello comunale, la facciata e la torre di Sant’Andrea, ma anche quelle sui tetti del quartiere medievale. Proprio il quartiere medioevale, dal 23 dicembre al 7 gennaio, diventerà il ‘quartiere dei presepi’. Al pozzo della Cava verrà allestito per la 34esima volta il ‘Presepe nel pozzo’. Un’altra attrazione sarà il “Presepe vivente” all’Orto di San Giovenale, che offrirà uno spettacolo unico nelle giornate del 26 dicembre e del 1 e 6 gennaio. Inoltre, ci sarà una mostra dedicata al presepe nei Sotterranei del Duomo: saranno circa 20 i presepi del tradizionale circuito promosso dal Comitato cittadino dei quartieri che, dal 23 dicembre al 7 gennaio, animeranno Orvieto.

Nel pittoresco borgo medievale di Monteleone d’Orvieto, si è già al lavoro per la quarantaduesima edizione del presepe vivente. Il 24 e il 26 dicembre, e il 1 e il 6 gennaio, centinaia di personaggi in costume animeranno le vie del borgo riproponendo i mestieri delle antiche botteghe artigiane. Abiti ricostruiti fedelmente, arnesi antichi nelle mani di cerai, ciabattini, osti, ricamatrici, massaie, condurranno i visitatori fino alla grotta della natività. Tra le novità di questa edizione, il ritorno della data notturna del 24 dicembre alle 21,30 che mancava da qualche tempo. Per il 26 dicembre dalle 16.30 il presepio si illuminerà con la”Luce per la pace di Betlemme”, grazie alla partecipazione del gruppo “I camminatori folli” che arriveranno da Sarteano.

Nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024 anche Spello e Spoleto. Nel primo caso, sabato 23 dicembre, alle ore 21.15, nella Chiesa San Severino il Concerto di Natale “Da Betlemme a Greccio – Ottocento anni dal primo Presepe” a cura del Coro della Filarmonica Properzio in collaborazione con i Frati Cappuccini. Inoltre tornerà il “Il Presepe Vivente di Spello” Arti, mestieri e scene sacre della nascita di Gesù a cura dell’Associazione Ombrikos in collaborazione con Pro Loco, Associazione Culturale Hispellum APS, Terzieri Pusterula, Mezota, Porta Chiusa. L’iniziativa si terrà alle Torri di Properzio con un doppio appuntamento: martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio. Sarà possibile accedere alle Torri da piazza della Repubblica dalle ore 17 alle ore 20, l’ingresso è libero. A Spoleto, invece dall’8 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 la XIII edizione di La Città in un presepe, all’ex Museo Civico e alla sala degli Ori in via Aurelio Saffi. Non mancherà la mostra ‘Creatività Giovanile nelle scuole del comprensorio spoletino’, 2° concorso ‘Il Presepio nelle Pro Loco dello Spoletino’ a cura della Pro Loco di Spoleto ‘A. Busetti’.

A Todi, la chiesa di San Silvestro aprirà per ospitare la mostra permanente di una trentina di presepi opera di artisti tuderti, ai quali si aggiungerà la composizione di Angela Tripi. Organizzata in collaborazione con la Pro Todi e il Comune dall’associazione presepisti di Todi, l’esposizione è programmata fino al 7 gennaio 2024, ma l’idea è quella di renderla permanente, garantendo così anche la visita alla chiesa nella quale è conservato quello che viene considerato il ‘primo ritratto’ di Jacopone da Todi, dipinto ad affresco da un autore ignoto intorno agli anni 1315-30, a pochi anni dalla morte del beato.

Ovviamente nel programma dei presepi in Umbria 2023-2024 non manca Terni: tutto prontto per la bona edizione per TernInPresepe, evento all’insegna della riscoperta dei valori irrinunciabili e universali del presepe. L’iniziativa è promossa dall’associazione Tempus Vitae con il contributo della Fondazione Carit e della Camera di Commercio dell’Umbria. Inoltre il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Museo Diocesano e Capitolare di Terni e numerose altre collaborazioni. Venerdì 8 dicembre, ore 16, è prevista l’inaugurazione della manifestazione, presso la cattedrale, con la benedizione del presepe Natività e simboli della città. Una grande opera, realizzata dai maestri presepisti Tempus Vitae, dedicata alla città di Terni che si arricchisce ogni anno di nuovi elementi.

Le sale espositive del Museo Diocesano attenderanno anche quest’anno i visitatori per la mostra Natività nei luoghi di Francesco. Il presepio di San Francesco tra tradizione e spiritualità inaugurata il 20 dicembre alle 16.30, con l’esposizione delle opere presepiali dei soci Tempus Vitae e di alcune opere artistiche provenienti dal territorio nazionale, di ScuoleinPresepe e dei laboratori presepiali 2023. La mostra sarà arricchita dall’ esposizione di arte pittorica e fotografica “Ottocento serafico – Il Poverello e il Bambino” degli artisti C. Ciaramitaro e R. Paolino.

Non mancherà la mostra diffusa in alcuni luoghi simbolo (Presepincittà) che scalderanno le vie della città. Tante opere esposte anche nel comprensorio: Acquasparta, Amelia, Arrone, Collescipoli, Massa Martana, Narni, Papigno, Quadrelli, Rieti, San Liberato, Vallo di Nera. Nel corso della manifestazione concerti, proiezioni di film, incontri tematici, laboratori, visite guidate e tante altre attività per bambini e adulti. L’invito di Tempus Vitae rivolto a tutti è a partecipare alla quarta edizione del Concorso fotografico “PresepiAMO”.

Sempre nel ternano ma a San Gemini, dall’8 dicembre al 7 gennaio sarà possibile visitare i presepi nelle chiese e negli angoli del borgo, decorazioni luminose e floreali, installazioni a cura del Gruppo Presepi di San Gemini, dell’Associazione Amici di San Gemini, del Comune e della Parrocchia. L’otto dicembre alle 16 l’Inaugurazione de I Presepi di San Gemini 14° edizione Chiesa di San Giovanni; dall’8 dicembre al 7 gennaioanche “Natività”, un Quadro di Fiori, nella Chiesa di San Carlo, a cura del Gruppo Infioratori San Gemini. Il 26 dicembre dalle ore 16 Visite ai presepi del borgo con accompagnamento musicale e canti popolari natalizi, a cura della Corale Casventum e del Gruppo Presepi di San Gemini

