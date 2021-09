PD Assisi, la replica a Romoli: “Massima fiducia in Valter Stoppini”

Il Pd Assisi replica a Edo Romoli, autosospeso in polemica per la decisione di ricandidare Valter Stoppini, a giugno 2020 critico del partito assisano e umbro. “Inaccettabile ricandidare da capolista chi voleva lasciarci”, la posizione dell’ex sindaco ed ex consigliere.

“Non voglio rispondere a nessuno, soprattutto a chi ha fatto scelte personali. È doveroso però, da parte mia, fare alcune puntualizzazioni. Noi del Partito Democratico di Assisi siamo tranquilli e sicuri delle scelte fatte. Abbiamo una squadra di candidati forte, fatta di giovani con energia ed entusiasmo da spendere e di ‘meno giovani’ desiderosi di condividere la loro esperienza politica. Abbiamo un capolista, Valter Stoppini, in cui crediamo e su cui abbiamo fiducia”, scrive il segretario dei dem assisani Mauro Casciola.

“Tutti lavoriamo in armonia. Siamo riusciti, finalmente – dice il segretario del Pd Assisi – a costruire una lista vera, che sta vicino alla gente, che si interessa delle richieste che emergono dal territorio e che da risposte adeguate. Siamo riusciti anche a recuperare forze “disperse” a causa di periodi controversi, dove le contrapposizioni, anche personali, la facevano da padrone. Stiamo anche iniziando un lavoro per il futuro, per ricostruire quella base che ha sempre contraddistinto il Centro Sinistra. Abbiamo dovuto affrontare dei momenti di difficoltà nel corso della legislatura, poi facilmente superati, che non hanno fatto altro che rinsaldare la compattezza del gruppo e del partito. A volte troppa dialettica fa perdere l’obiettivo. La consapevolezza delle risorse sulle quali abbiamo potuto contare e il riconoscimento di un’adeguata coesione ci hanno permesso di ristabilire la rotta e abbiamo ormai da tempo iniziato a navigare nella direzione giusta senza malumori o personalismi deleteri. La direzione giusta, in questo momento – conclude Casciola – è il lavoro che stiamo svolgendo insieme alle altre liste di coalizione per la riconferma del nostro sindaco Stefania Proietti. Avanti tutta!”.

