Biscottini pasta frolla: ingredienti, ricetta e preparazione

La ricetta dei biscottini pasta frolla è a cura di Laura Malfatto, che con il suo GiustaDiSale (Instagram/Facebook) contribuisce alla rubrica ricette di AssisiNews.

Qualche giorno fa una persona al telefono mi ha detto: “Tu sei più un’artista che una comunicatrice”. L’ho preso come un gran bel complimento, anche perché comunicare è spesso un’arte. Questa ricetta, semplice e classica, è un modo divertente per dare sfogo alla fantasia. Qualità spesso circoscritta al mondo dell’arte assieme alla creatività. Ma mai come oggi, per ridisegnare le nostre vite, serviranno anche doti come queste. Così spero che tutti i “sognatori” sappiano costellare il futuro di forme nuove. Alziamo lo sguardo, immaginiamo quel firmamento e mettiamo le mani in pasta.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews!

Biscottini pasta frolla, ingredienti. 330 gr di farina, 200 gr di burro a temperatura ambiente, 100 gr di zucchero, 1 cucchiaino raso di lievito in polvere per dolci, 1 pizzico di sale, 2 tuorli e 2 cucchiaini di albume, scorza grattugiata di un limone.

Biscottini pasta frolla, preparazione. Mescolare in un recipiente ampio gli ingredienti secchi (farina, zucchero, sale, limone grattugiato e lievito). Aggiungere il burro e le uova. Impastare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Coprire con la pellicola e far riposare almeno un’ora in frigo. Stendere l’impasto, spesso pochi millimetri, su una spianatoia infarinata e dare sfogo alla fantasia con stampini e formine da biscotto. Adagiare i biscotti su placca rivestita di carta da forno. La cottura dei biscottini pasta frolla in forno statico caldo a 170 per circa 20/25 minuti.

Buon appetito, da AssisiNews!