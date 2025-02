Amministratrive Assisi 2025: dal Pd via libera a Stoppini, per Cicogna manca solo l’annuncio

(Stefano Berti) Liste e nuovi simboli – da affiancare ai partiti – sarebbero già nati, e il via delle elezioni amministrative Assisi 2025 sta definitivamente per scattare. In queste ore si susseguono incontri fra i contendenti, e questa volta – a differenza dell’ultima tornata elettorale quando in campo i candidati a sindaco si contavano addirittura su due mani – i leader in corsa saranno due, massimo tre, insomma.

Il centrodestra si sta facendo passare i mal di pancia e starebbe in queste ore definitivamente spegnendo le pretese politiche di qualcuno voglioso di poltrona. Diversi i “Pastorelliani” che avrebbero deciso di sostenere anch’essi Eolo Cicogna voltando le spalle all’ex consigliere regionale Stefano Pastorelli (che troppo bene non l’avrebbe presa). Cicogna che verrà annunciato come candidato del centrodestra nelle prossime ore, certamente non prima della prossima settimana. L’ex bancario è profilo di alto spessore, petrignanese di origine, che vive a Santa Maria degli Angeli dove è molto conosciuto. Temuto dagli avversari, a quanto pare, che ne conoscerebbero le capacità.

Valter Stoppini suo rivale confermato – dall’altro lato – dal Pd, è di ieri l’ultimo incontro nel palazzo della Regione Umbria con l’assessore Tommaso Bori che avrebbe dato definitivamente il via libera alla candidatura.

E Veronica Cavallucci che fa? Si candiderà da sola “Civica” forte dell’appoggio e il sostegno di Stefania Proietti e del suo cerchio ‘magico’ convinta di andare al ballottaggio e sconfiggere prima il Pd e quello che rimane del 5 stelle e la Salis, e poi il Centrodestra? Si allinearà a Stoppini e resterà a lui affiancata? Certamente – si dice – lavorerà per un movimento civico vero, senza intercessioni politiche dei partiti. Certo, la coalizione di centrosinistra dovrà tenere insieme tante ideologie, inclusi i partiti più ‘estremi’.

Assisi verso un rinnovamento con un “nuovo” centrodestra? Fatto di giovani ed esperti (magari anche volti nuovi), capaci di riprendersi la città Serafica dopo un decennio? Oppure continuità con Valter Stoppini ma con meno influenze “Proiettane”? O addirittura a “tutto Civico”!? Con Cavallucci e Proietti e tutto il mondo ‘cittadino’?

Ormai ci siamo. A breve gli annunci ufficiali, con una sintesi che potrebbe riassumersi così: dopo anni di letargo il “nuovo” centrodestra è pronto alla battaglia. A sinistra stavolta c’è più timore visto il nome civico altisonante (anticipato in esclusiva da Umbria Social testata del gruppo Assisi News, che ha fatto gola subito a tanti!). Va bè, dopo quasi un decennio di dominio assoluto con la solita donna al comando tutto ci può stare. Unica cosa certa: ad Assisi è svolta politica. Modi e metodi saranno diversi dal recente passato. E finalmente ci sarà anche un po’ di competizione. Vinca il migliore. Perché da lunedì (o giù di lì) ci divertiamo. Assai!

