Presepi ad Assisi 2024-2025: il programma delle mostre e delle natività viventi all’aperto e al chiuso

Sono tanti i presepi ad Assisi 2024-2025, tra natività viventi, mostre ed esposizioni all’aperto e al chiuso. Di seguito il programma di quelli presenti nel centro storico e nelle frazioni del Comune di Assisi secondo il programma del Natale ad Assisi 2024. L’articolo, originariamente scritto il 29 novembre, è costantemente aggiornato. Per segnalare un evento, info@assisinews.it. Intanto in città sono partite le prime prove ‘tecniche’ del Natale (continua dopo la foto)

Partiamo con “il” presepe, quello sul prato di San Francesco. Ideato da Carlo Angeletti con passione e grande senso della tradizione, è realizzato fin dal 1995 grazie alla disponibilità del Sacro Convento e alla collaborazione di familiari e amici ed è sempre visibile. In Piazza del Comune dal 7 dicembre al 6 gennaio nella sala del Capitano del Popolo torna il Presepe artistico in stile napoletano del ‘700. L’opera rispecchia lo stile e la tradizione presepistica napoletana ed offre insieme alla natività uno spaccato di vita popolare estremamente vivo ed affollato di pastori dove la realtà è colta con occhio sorridente e bonario. La vestitura dei pastori è stata realizzata e cucina interamente a mano da Antonietta Mancinelli Angeletti. Ingresso libero. Inoltre, nella sala ex Pinacoteca, dal 16 dicembre al 6 gennaio, la mostra Presepi artistici locali e di Greccio, esposizione a cura della Pro Loco di Greccio, Presepi Michelangelo, Presepi Francesco Paccamiccio – in collaborazione con Pro Loco di Assisi. Dal 21 dicembre al 6 gennaio nella Galleria Le Logge la XVIII Mostra d’arte presepiale; orari di apertura della Mostra: 9:00-20:00, iniziativa gratuita – come tutte le altre – a cura di Confcommercio di Assisi.

Speciale Natale 2024 in Umbria su Assisi News | Gli eventi natalizi a Perugia, il programma: luminarie, mercatini, presepi, la pista di ghiaccio, tanti momenti per i più piccoli da novembre a gennaio 2025 – Gli eventi natalizi ad Assisi, il programma presentato al TTG: videomapping e iniziative nel segno del Cantico delle Creature – Gli eventi natalizi a Gubbio – Luci sul Trasimeno 2024, il programma degli eventi natalizi a Castiglione del Lago – Il programma degli eventi natalizi a Orvieto – Le bancarelle natalizie 2024-25 ad Assisi e dintorni – Mercatini di Natale in Umbria 2024-2025: la mappa, le città, le date e gli orari delle bancarelle

Alla Cittadella di Assisi – Pro Civitate Christiana sabato 21 dicembre alle 18 è in programma l’inaugurazione del Presepe dei viventi – rivisitazione della tradizione presepiale nelle speranze degli ultimi. Il presepe sarà visitabile per tutto il periodo di Natale. Info e prenotazioni: +39 075 813231. Giovedì 26 dicembre con corse andata e ritorno ogni 40 minuti gratuite offerte da Centro Noleggi Martinelli, la navetta per Presepe Vivente di Petrignano, dalle 16 alle 21 con partenza da piazza del Comune.

Tra le visite guidate ai presepi ad Assisi 2024-2025, domenica 22 dicembre alle 15.30 “Visita ai Presepi, fra tradizione e cultura”, con partenza dalla Casetta di Babbo Natale in Piazza del Comune A cura della Pro Loco di Assisi. Info: +39 075 816772 o +39 335 7295505. Il 24 dicembre alle 17 “Visita guidata ai Presepi della Cittadella Laudato sì”, Info e prenotazioni: +39 075 813231.

Nel programma dei presepi ad Assisi 2024-2025 non mancano ovviamente i presepi viventi. A Petrignano la rappresentazione del presepe a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano va in scena mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio dalle 17:15 alle 19:30. Natività vivente anche ad Armenzano: la rappresentazione del presepe a cura della locale Pro loco va in scena giovedì 26 dicembre dalle 16.30 alle 19, con replica mercoledì 1 gennaio negli stessi orari. Sabato 28 dicembre alle 17 è invece la volta della rappresentazione del presepe a cura della parrocchia di Tordandrea, anche questo con bis nello stesso orario domenica 5 gennaio.

A Santa Maria degli Angeli, nel Chiostro monumentale della Basilica, ogni anno viene allestita una grande mostra di presepi provenienti da varie parte del mondo e, in particolare, dell’Italia. L’inaugurazione è in programma sabato 7 dicembre alle ore 16:30, l’esposizione rimarrà aperta fino al 12 gennaio. Orario di visita del Chiostro: 9:00-12:30; 14:30-18:45; Orario continuato della Basilica nei giorni 7-8 / 21-22 / 26-31 dicembre 2024 e 1° / 4-5-6 gennaio 2025. A Rivotorto, negli orari di apertura del Santuario, è visibile il presepe nella chiesa del paese, unico per le sue caratteristiche e che ha oltre 50 anni di storia (qui il nostro articolo dell’anno scorso).

Nel programma dei presepi ad Assisi 2024-2025 da non dimenticare i presepi viventi nei dintorni, e nello specifico a Bettona. L’Associazione Pro Loco Bettona dà appuntamento il 26 dicembre 2024 e l’1,5 e 6 gennaio 2025; tutte le rappresentazioni avranno inizio alle 17:00 e per facilitare l’ingresso al Presepe Vivente, a partire dalle ore 16:30 si potranno ritirare i biglietti numerati presso la postazione in Corso G. Marconi. Le visite guidate si svolgeranno in gruppi di circa 30-40 persone, e partiranno ogni 10 minuti circa. In Piazza Cavour non mancheranno i classici mercatini tradizionali e stand per lo street food.

(Gli eventi sono tratti dal sito www.nataleassisi.it secondo quanto disponibile al 29 novembre 2024 e in date successive e integrati anche grazie a comunicati stampa; l’articolo è in continuo aggiornamento, per eventuali variazioni last minute si consiglia di guardare i siti ufficiali e i social della manifestazione)

© Riproduzione riservata