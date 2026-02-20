Ostensione del corpo di San Francesco e centenario francescano: torna la linea per l’Eremo, i cambi a viabilità e sosta per i residenti – e non solo

Mancano un paio di giorni all’apertura dell’ostensione del corpo di San Francesco, l’evento principale dell’ottocentenario francescano del Transito e continua a muoversi la macchina organizzativa: oltre al vademecum su come muoversi a seconda di come si arriva e la guida agli eventi principali del mese – e ricordando che in via principale in Basilica si entra solo ed esclusivamente con la prenotazione – ecco una panoramica delle principali novità.

Le modifiche alla viabilità per l’Ostensione del corpo di San Francesco

A due giorni dalla rassicurazione che niente sarebbe cambiato sul fronte viabilità, spunta un’ordinanza (scaricabile qui nella sua interezza) che qualcosa cambia, sia a Santa Maria degli Angeli che ad Assisi centro storico. Nello specifico dal 22 al 28 febbraio – per ora – nei festivi e prefestivi sono previsti divieto di circolazione e sosta, all’interno della Z.T.L. per tutti i veicoli dalle ore 10.00 alle ore 20.00, eccetto: veicoli dei residenti del centro storico di Assisi titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L – i veicoli diretti alle farmacie nei giorni e negli orari di apertura – dei turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi del centro storico – dei locatari e dei proprietari di immobile ad uso abitativo e degli utenti con disponibilità di garage titolari di relativa autorizzazione alla circolazione all’interno della ZTL – del trasporto pubblico – –– dei veicoli che trasportano pasti per comunità che insistono nel centro storico – mezzi di artigiani per interventi urgenti nel centro storico – veicoli di medici per visite domiciliari – mezzi di servizi di interesse comune (Asl – Comune – Raccolta Rifiuti- Umbria Acque – soccorso) – veicoli elettrici – dei motocicli e ciclomotori a due ruote – degli autorizzati della ZONA DI ESPANSIONE A LEVANTE e degli autorizzati RESIDENTI AREE MONTANE. C’è inoltre il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA dalle ore 10:00 alle ore 18:00, eccetto i veicoli dei residenti del centro storico di Assisi, titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della ZTL, dei portatori di handicap e TAXI in Via S. Agnese, Via Cristofani e P.zza Vescovado, ossia le vie che portano al Vescovado.

Nei giorni feriali, escluso il sabato, sempre dal 22 al 28 febbraio, scatta il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per tutti i veicoli dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 eccetto: i ciclomotori e motocicli a due ruote e le categorie abilitate all’accesso e sosta all’interno della ZTL, sotto riportate alla lettera Inoltre, al PARCHEGGIO SAN GIACOMO divieto di sosta 0/24 – zona rimozione , per tutti i veicoli; eccetto: veicoli al servizio di persone invalide e residenti del centro storico di Assisi titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L in P.ZZA VESCOVADO divieto di sosta 0/24 – zona rimozione, per tutti i veicoli negli spazi laterali della Piazza – lato Santuario (lato sx discendente); in VIA MERRY DEL VAL divieto di sosta 0/24 – zona rimozione, per tutti i veicoli – doppio senso di circolazione per i veicoli messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione di Assisi per il servizio di trasporto dal Parcheggio di San Giacomo a Piazza Superiore San Francesco in occasione dell’Ostensione del corpo di San Francesco F) VIA PADRE DOMENICO STELLA E VIA GIORGETTI divieto di sosta 0/24 – zona rimozione-

Ai privati, è consentita la circolazione con mezzi privati per condurre e prelevare gli alunni presso le scuole del centro storico nella fascia oraria di entrata ed uscita . I veicoli di detta categoria (massimo tre), al varco elettronico di accesso alla ZTL, saranno

inseriti in apposita lista, presentando relativa richiesta al Comune su modulistica predisposta dal Comando della Polizia Locale. L’autorizzazione consente l’accesso da un’ora prima ad un’ora dopo l’orario di ingresso e da un’ora prima ad un’ora dopo l’orario di uscita. La sosta potrà avvenire esponendo apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Assisi. Le autorizzazioni avranno durata di due anni, salvo perdita anticipata dei requisiti.

Inoltre in “VIA MARCONI TRATTO DALLA INTERSEZIONE CON LA S.R. 147” scatta il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per autobus dalle ore 00.00 alle 24.00. In deroga ai divieti la circolazione è consentita alle seguenti categorie: AUTOBUS TURISTICI solo per accedere alle aree di carico scarico passeggeri o di sosta in Piazza Giovanni Paolo II e nel parcheggio di Porta Nuova; AUTOBUS DI LINEA. “SANTA MARIA DEGLI ANGELI” VIA BECCHETTI GIORNI FESTIVI E FERIALI – la ZTL rimane aperta. Lo stesso in VIA DE GASPERI GIORNI FESTIVI E FERIALI – la ZTL rimane aperta.

Busitalia potenzia i collegamenti per l’ostensione del corpo di San Francesco

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), in collaborazione con la Regione Umbria, potenzia i servizi di trasporto pubblico ad Assisi in occasione dell’Ottavo Centenario Francescano. A partire dal 21 febbraio 2026, l’offerta sarà incrementata con l’obiettivo di garantire accessibilità, intermodalità ferro-gomma e gestione efficiente dei flussi attesi durante le celebrazioni dell’ostensione del corpo di San Francesco. In particolare, sarà rafforzato il collegamento tra la Stazione ferroviaria di Assisi – Santa Maria degli Angeli e il centro storico (Basilica di San Francesco – Piazza Matteotti):

Giorni feriali (lunedì–venerdì): frequenza ogni 20 minuti dalle 8 alle 20

Sabato e festivi: frequenza ogni 15 minuti dalle 8 alle 20

Si ridurranno così i tempi di attesa, agevolando l’accesso ordinato e continuo ai luoghi simbolo delle celebrazioni.

Dopo la sperimentazione dell’ottobre 2025, verrà riproposta anche la Linea urbana E, attiva dal 21 febbraio al 3 maggio 2026. La linea collegherà Piazza Unità d’Italia, San Damiano, Piazza Matteotti ed Eremo delle Carceri, estendendo il servizio verso destinazioni di forte interesse turistico-religioso. Nei periodi di maggiore affluenza, il servizio sarà ulteriormente intensificato con il raddoppio dei mezzi e frequenze fino a 30 minuti dalle 08:30 alle 12 e dalle 15 alle 17:30.

Per il 2026 sono inoltre previsti 152 servizi straordinari di navetta, che saranno attivati in occasione di eventi religiosi e giornate di particolare afflusso dei visitatori. Le navette collegheranno stazioni ferroviarie e parcheggi di interscambio, garantendo gestione sicura dei flussi, riduzione del traffico veicolare verso il centro storico, maggiore sostenibilità ambientale e supporto operativo nei momenti di massima partecipazione. Il piano di potenziamento conferma l’impegno di Busitalia nel sostenere eventi di rilievo nazionale e internazionale, offrendo un sistema di mobilità integrato, efficiente e sostenibile, in collaborazione con Regione Umbria e Umbria Mobilità.

Ostensione del corpo di San Francesco, iniziative al Santuario della Spogliazione

“L`ostensione dei resti mortali di San Francesco è un evento che suscita interesse e devozione, e anche Assisi accorrerà a ‘rivedere’ il suo grande figlio, restituito alla vista in quel che rimane del suo corpo”. Lo dice l’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, a due giorni dal mese (22 febbraio – 22 marzo) in cui, per la prima volta, si terrà un’ostensione prolungata e pubblica delle spoglie mortali di San Francesco. Un mese da vivere però non solo in maniera fugace, ma accogliendone il messaggio: “L`incontro con quelle ossa – dice il presule – è un modo di incontrare il Santo, ma soprattutto un modo di partecipare alla sua fede in Gesù risorto, in vista del nostro futuro eterno e di incontrare il messaggio del Santo: vivere secondo il Vangelo. Lo aveva ben capito il giovane San Carlo Acutis, venuto a respirare ad Assisi l’aria di Francesco, non rivestendo il saio, ma unendosi a Gesù specialmente nella Santa Eucaristia”. Le diocesi sorelle di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno potranno vivere l’ostensione con due momenti dedicati: la diocesi assisana il 22 febbraio, con ritrovo alle 18.15 sulla piazza inferiore di San Francesco e l’ingresso in Basilica dalle 18.30 e la diocesi folignate l’8 marzo, con gli stessi orari.

In occasione dell’Ottavo Centenario francescano e in particolare dell’ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco, che si terrà dal 22 febbraio al 22 marzo, la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino organizza delle visite guidate alla scoperta del Palazzo Vescovile – Santuario della Spogliazione nei luoghi recuperati dove il Santo passò alcuni momenti importanti della sua vita. Le visite, organizzate in collaborazione con la Fondazione diocesana Assisi – Santuario della Spogliazione, avverranno in quegli spazi ipogei del Vescovado, ancora oggetto di recupero edile ma messi in sicurezza per l’occasione, dove avvenne la spogliazione di San Francesco, dove nel 1225 il Poverello tornò e favorì la riconciliazione tra il Podestà e l’allora Vescovo infine dove nel 1226, quasi due mesi prima di andare a morire alla Porziuncola, venne accolto e curato dal vescovo Guido componendo anche la strofa del Cantico delle Creature dedicata a Sorella morte.

In questi luoghi che il Poverello amava frequentare e dove andava a dialogare con il vescovo Guido è in corso un progetto di valorizzazione che punta al recupero dell’antico episcopio e che ha permesso, tra l’altro, di far tornare alla luce i locali sotterranei e l’antica porta di accesso al Vescovado. “Nonostante i lavori non siano ancora terminati – spiega ancora monsignor Sorrentino – permetteremo ai pellegrini venuti in Assisi per venerare le spoglie del nostro Santo, di vedere il cantiere della spogliazione, attraversare la Porta che Francesco, scoprire quanto è forte il legame del Poverello con questi luoghi che varcò e dove compose anche le ultime strofe del Cantico. Sarà una visita immersiva, dal forte coinvolgimento spirituale, affinché ciascuno possa trovare tra queste pietre lo spirito della spogliazione che significa innanzitutto abbandono dei propri egoismi e apertura agli altri. A chi incontra Francesco con la venerazione del corpo, insieme ai messaggi di tutti gli altri santuari assisani – conclude monsignor Sorrentino – offriamo questo ulteriore tassello affinché i pellegrini possano davvero riscoprire, attraverso il nostro Santo, Cristo e il suo Vangelo”.

Modalità di partecipazione alle visite guidate

Le visite organizzate e guidate partiranno lunedì 23 febbraio 2026 dalle 9 alle 12,45 e dalle 14 alle 17,45. Le visite – della durata di circa mezz’ora – avranno questa cadenza: 9,00, 9,45, 10,30, 11,15, 12,00, 14,00, 14,45, 15,30, 16,15, 17,00. Coloro che vorranno partecipare dovranno trovarsi 10 minuti prima dell’inizio sul chiostro interno del Palazzo vescovile – Santuario della Spogliazione. I tour partiranno con un minimo di 15 persone e un massimo di 50 e, dovendo scendere in un’area ipogea non ancora fornita di ascensore, non sono possibili per chi ha problemi di deambulazione. Le visite delle 11,15 e delle 16,15 saranno in inglese.

Ottocentenario francescano, Proietti avanza la richiesta di sperimentare l’arretramento del Frecciarossa ad Assisi

Vertice tra Regione Umbria e i dirigenti del Gruppo FS per parlare della mobilità regionale. Alla presenza del vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Villani, si è tenuto un incontro tra la delegazione della Regione Umbria, guidata dalla presidente Stefania Proietti e composta dal capo di gabinetto Nicodemo Oliverio, dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco De Rebotti, dal direttore Gianluca Paggi, e dall’amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale, Emilio Giacchetti, e i massimi dirigenti del Gruppo FS. Presenti all’incontro l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, Mario Antonio Scino (Chief Legal Officer), Giuseppe Inchingolo (Chief Corporate Affairs e Communication Officer) e Davide Salzano (Responsabile Ceo Office).

Durante l’incontro, la presidente Proietti ha illustrato l’importanza strategica del trasporto pubblico per la mobilità regionale, sottolineando il grande impegno dell’amministrazione regionale in questo ambito. In particolare, è stata presentata l’iniziativa regionale di potenziamento del trasporto pubblico legata all’ottocentenario della morte di San Francesco, un evento di rilevanza internazionale che porterà ad Assisi rilevantissimi flussi turistici nel 2026. La presidente ha chiesto al Gruppo FS la possibilità di diventare di Official Mobility Partner dell’evento, un incremento dei collegamenti ferroviari Roma–Assisi–Perugia con l’introduzione di un nuovo treno nei giorni feriali e la sperimentazione dell’arretramento del Frecciarossa di Perugia alle stazioni di Assisi e Foligno. L’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha garantito l’avvio delle verifiche tecnico-economiche per valutarne la fattibilità.

Nella seconda parte dell’incontro, la Presidente e l’assessore Francesco De Rebotti hanno affrontato le principali questioni aperte tra la Regione Umbria e il Gruppo FS. Sul tema dell’Alta Velocità, sono state evidenziate due criticità: la necessità di aprire un’interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti e in primis con la Regione Toscana per la localizzazione della stazione Medio Etruria, tema sul quale Strisciuglio ha proposto la riattivazione di un tavolo presso il Mit. Inoltre è stata avanzata la richiesta di un incremento dei servizi di Alta Velocità con fermata ad Orte, strategica per il sud dell’Umbria e per alcune aree del Lazio.

L’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio ha chiarito che l’accesso dei treni regionali e intercity alla linea direttissima Roma–Firenze è attualmente limitato dai cantieri sull’infrastruttura. Per l’offerta commerciale sarà opportuno un tavolo interregionale presso il Mit per garantire un servizio omogeneo ed equilibrato che garantisca il trasporto pubblico dei cittadini del Centro Italia. Un altro tema centrale è stato il futuro della linea ferroviaria regionale Fcu, recentemente rinnovata e potenziata. La Regione Umbria ha proposto la restituzione della proprietà e gestione della linea al Mit per l’integrazione nella rete nazionale gestita da Rfi. La linea, che offre opportunità strategiche per la gestione delle emergenze e l’integrazione dei servizi locali e interregionali, necessita di ulteriori interventi tecnici, tra cui la riclassificazione della linea (18 tonnellate minimo) e il potenziamento con raddoppi selettivi e ripristino degli incroci in stazione per il servizio metropolitano.

Tema sul quale sarà necessario un tavolo tecnico con il Mit. È stata fortemente richiesto dalla Presidente e dall’assessore De Rebotti il reingresso del treno FC 598 il prima possibile in direttissima e che i treni della Toscana tornino a raggiungere a Roma. Infine, l’amministratore delegato di Trenitalia Strisciuglio ha confermato il rispetto dei tempi di consegna del nuovo materiale rotabile a 200 chilometri/ora previsto dal Pnrr. Entro il 30 giugno 2026 saranno consegnati 4 convogli, seguiti da altri 2 entro la fine dello stesso anno e ulteriori 6 entro il 30 giugno 2027. Questi elettrotreni rappresentano un’innovazione unica nel panorama europeo, essendo i primi a raggiungere i 200 Km/h per il trasporto ferroviario regionale. Al termine dell’incontro la Regione Umbria e il Gruppo FS hanno ribadito il loro impegno congiunto per garantire un trasporto pubblico efficiente e sostenibile, in grado rispondere alle esigenze dei cittadini umbri e dei turisti che vogliono visitare la regione.

