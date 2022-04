Annalisa Giusepponi, prestigioso riconoscimento: da oggi tra le Eccellenze Italiane 2022

Prestigioso riconoscimento per Annalisa Giusepponi. La parrucchiera originaria di Petrignano di Assisi è stata premiata con la targa che la annovera tra le Eccellenze Italiane 2022. Premio importante che arriva dopo anni e anni di lavoro svolto con passione e professionalità. Annalisa Giusepponi ha aperto per la prima volta la sua attività ad Assisi quando aveva 21 anni, correva l’anno 1998, poi dal 2006 si è trasferita a Santa Maria degli Angeli, dove da 5 anni gestisce il suo salone presso “I Portali” in via Gabriele D’Annunzio.

Una lunga carriera lavorativa fatta di sacrifici e successi, fra cui quest’ultimo arrivato proprio in questi giorni con l’inserimento nel registro delle Eccellenze Italiane 2022. “La mia esperienza lavorativa – spiega Annalisa Giusepponi, parrucchiera pluri-diplomata e consulente di immagine – mi ha reso molto orgogliosa di quello che sono. Amo il mio lavoro ogni giorno di più! E con mio immenso piacere sono stata selezionata dalle Eccellenze Italiane che mi hanno ritenuto idonea al rilascio del Marchio Eccellenze Italiane 2022″.

Certamente un traguardo importante, che ripaga Annalisa Giusepponi – molto conosciuta in tutto il territorio assisano e non solo, dove come già sottolineato da più di vent’anni svolge il proprio lavoro con dedizione, professionalità e tanta passione – dei tanti sforzi fatti in una fin qui duratura carriera. A lei e al suo staff le felicitazioni e i complimenti della nostra redazione.

