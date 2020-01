Befana 2020 ad Assisi, come cambia la viabilità a Rivotorto e Santa Maria

In occasione delle manifestazioni dedicate alla Befana 2020 ad Assisi che si svolgeranno lunedì 6 gennaio, sul territorio comunale, in particolare a Santa Maria degli Angeli (“La befana volante”) e Rivotorto (“La befana vien dal cielo”), si rende necessario regolamentare la circolazione per garantire in sicurezza il regolare svolgimento.

Correlato: Le Befane 2020 ad Assisi – Le Befane 2020 in Umbria

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – VIA PATRONO D’ITALIA:

– divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 17 alle 21 dall’intersezione con via Micarelli sino alla rotatoria di Via Los Angeles, direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da Via Micarelli direzione a salire verso Assisi.

Ovviamente sarà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e l’accesso pedonale alle abitazioni.

Per la mostra mercato “La befana vien dal cielo” in programma a RIVOTORTO è opportuno sospendere la circolazione sul tratto di via interessato dall’iniziativa. Per la precisione il provvedimento ha disposto per domani, 6 gennaio, dalle 7.30 alle 22.30

1. VIA SACRO TUGURIO (tratto da Via della Regola a Via Monte Subasio)

– divieto di circolazione e sosta -su ambo i lati – a tutti i veicoli;

2. PIAZZA ANTICHI SAPORI

* – divieto di circolazione e sosta – zona rimozione – a tutti i veicoli dalle ore 7.30 sino al termine dell’iniziativa

3. PIAZZA PIETRO CONTI

* – divieto di circolazione e sosta – zona rimozione – a tutti i veicoli dalle ore 7.30 sino al termine dell’iniziativa;

4. TRATTO DA VIA MONTE SUBASIO A VIA OTTONE IV

– divieto di circolazione per autobus ed autocarri con massa superiore a 35 q.;

5. TRATTO DA VIA FRANCESCA A VIA DELLA REGOLA

– divieto di circolazione per autobus ed autocarri con massa superiore a 35 q. con esclusione di quelli diretti agli alberghi e Santuario di Rivotorto;

ITINERARI ALTERNATIVI PER LA BEFANA 2020 AD ASSISI

– per mezzi provenienti da S. Maria degli Angeli: Via Frate Egidio e Ottone IV;

– per i mezzi provenienti da Capodacqua: S.S. 75 direzione Perugia uscita S. Maria degli Angeli.

– per tutti gli altri veicoli, eccetto i residenti e utenti diretti agli alberghi o al Santuario di Rivotorto, percorrere via della Regola, Passaggio Vecchio e del Monte Subasio.