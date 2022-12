Presepi in Umbria 2022-2023, la guida alle natività – viventi e non – in tutta la Regione

Ricco il programma dei presepi in Umbria 2022-2023, tra artistici, artigianali, viventi e in mostra: ecco dove, quando e come vedere le tante natività in tutta la regione (qui la guida alle natività, viventi ma anche in mostra, del comprensorio). Questa guida ai presepi in Umbria 2022-2023 cerca di essere il più esaustiva possibile (per segnalazioni e correzioni, [email protected]), ma per eventuali informazioni e variazioni si consiglia sempre di contattare i Comuni interessati e le associazioni organizzatrici.

A Bettona il Presepe Vivente di Bettona va in scena con la 14ª edizione il 26 dicembre 2022 e l’1-6 dicembre 2023. Sarà così possibile, con l’occasione, visitare uno dei Borghi più Belli d’Italia animato da oltre 150 figuranti, impegnati in ben 22 scene recitate alla sola luce delle candele. Riprenderanno vita antichi mestieri, suoni e i gli scorci meravigliosi del Borgo saranno indimenticabili. All’ingresso saranno aperti anche stand enogastronomici della tradizione e mercatini artigiana.

A Bastia Umbra torna l’iniziativa degli Alberi di Natale d’autore, evento è a cura dell’Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra rappresenta ormai un appuntamento significativo per tutto il territorio. Gli alberi, di notevoli dimensioni e dal design originale, saranno realizzati con vari materiali e la loro illuminazione offrirà decoro urbano ed arrederà il centro storico di Bastia Umbra. Visitabili dall’8 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, saranno posizionati in 4 diversi aree della città: Rione S.Angelo: davanti alla Rocca Baglionesca; Rione Moncioveta: in Piazzetta Cavour; Rione S. Rocco: davanti alla Chiesa di San Rocco; Rione Portella: in Via Firenze, di fronte all’arco della Portella

A Bevagna dall’1 dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023 (qui il programma) in città e nei castelli l’atmosfera diventerà magica con le tante iniziative in programma durante il periodo natalizio. Nella splendida cornice di un territorio ricco di arte, storia e tradizioni, piccoli e grandi potranno ascoltare musica e favole, gustare dolci per i cibi e la tradizione, giocare e passeggiare nei suggestivi vicoli, stupirsi di fronte alla magia dei presepi illuminati.

Nel programma dei presepi in Umbria 2022-2023 doppia iniziativa a Calvi dell’Umbria: dall’8 dicembre al 6 gennaio nel Palazzo Comunale andrà in scena una Mostra permanente dei Presepi artigianali, vera eccellenza calvese, conosciuta da collezionisti ed esperti. Ingresso libero. Orari e info: 3339615741. Al Museo del Monastero delle Orsoline è invece in mostra il Presepe monumentale in terracotta policroma del XVI sec., realizzato da Giacomo e Raffaele da Montereale. Dall’8 al 31 dicembre il Museo sarà aperto con visite gratuite in giornate dedicate. A Castiglione del Lago invece nell’ambito dell’iniziativa Luci Sul Trasimeno, “Il tema della Natività, colmo di suggestioni e ispirazione, invita da secoli a riflettere sulla vicenda umana della Sacra famiglia in cammino, attraverso le avversità, l’ostilità dei tanti, la solidarietà dei compagni di sventura, il pericolo del potere incombente che prepara la sua persecuzione. Una riflessione che si trasforma in un’esperienza immersiva fatta di proiezioni, illustrazioni e musiche originali. Il palcoscenico di questo spettacolo multimediale è l’ambientazione già di per se unica della Rocca del Leone, con una proiezione di 12 minuti in programma con orario continuato durante la manifestazione. Il 26 dicembre e l’1-6 gennaio dalle 17.30 alle 20 a Pozzuolo Umbro anche il Presepe vivente: “La magia del Natale nella rappresentazione vivente della nascita di Gesù”.

A Città della Pieve nel ricco programma di Natale non manca il Presepe Monumentale, visitabile dal 25 dicembre al 6 gennaio. Grazie alle sapienti mani degli artigiani, il Terziere Castello tornerà a sorprendere i visitatori con il tradizionale presepe che si snoda nei sotterranei di Palazzo Della Corgna. Dal 3 dicembre al 6 gennaio a Città di Castello torna XXI edizione della Mostra internazionale di Arte presepiale che fino al 6 gennaio espone nella cripta del Duomo di Città di Castello circa 200 opere rappresentative delle maggiori tradizioni e dei maggiori artisti con un’intera ala dedicata ai maestri napoletani. Ben 200 opere presepiali inedite e rappresentative delle maggiori tradizioni e dei più importanti artisti provenienti da tutta Italia, verranno esposte nella suggestiva Cripta del Duomo di Città di Castello, con un’intera area dedicata ai maestri napoletani. Tra i grandi presepisti, esporranno Marco Bonechi, Pier Giorgio Poeta, Luigi Suarato, insieme a due sezioni dedicate esclusivamente a Giulio Mariucci e Cesare Gaggioli, in loro memoria.

Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 il borgo di Corciano è pronto ad accogliere i visitatori con il tradizionale Presepe monumentale allestito con personaggi a grandezza naturale lungo i vicoli del centro storico, con una grande videoproiezione in Piazza dei Caduti, ispirata al tema degli angeli e alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del Maestro Pietro Vannucci detto il Perugino. Nei giorni 26 dicembre e 1-7 gennaio dalle 16 alle 18 il presepe sarà allietato dalle melodie dei Mastri Zampognari di Corciano, mentre il 24 dicembre dalle 23 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Asssunta santa messa e processione per deporre il bambinello nella natività.

Nel programma dei presepi in Umbria 2022-2023, non mancano Gualdo Tadino e Gubbio. A Gualdo Tadino torna il Presepe Vivente “Venite Adoremus” (25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio) presso gli Orti Istituto Bambin Gesù e c’è anche il Presepe San Giuseppe Artigiano (date 8-11-18-25-26-27-28-29-30 dic. / 1-6-15 gen.). A >Gubbio (qui il programma delle iniziative natalizie 2022-2023), giovedì 8 dicembre e lunedì 26 dicembre va in scena il presepe vivente in piazza San Pietro. Dalle ore 16:45 alle 19:00, ma non mancherà per tutto il periodo di Natale, nel suggestivo scenario delle vie medievali del quartiere di San Martino, il bellissimo e suggestivo presepe con statue a grandezza naturale. Il presepe è visitabile dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Ingresso libero, accessibile a disabili.

A Massa Martana torna dal 24 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 torna la XIX Edizione di “Presepi d’Italia”, la Mostra Nazionale del Presepe Artistico. L’esposizione si articola nei locali del centro storico, dove i visitatori sono accolti dai fuochi che gli anziani accendono nelle piazzette e dalle nenie natalizie che si odono nei vicoli. Non mancherà il presepe di ghiaccio che per l’edizione 2022 dei Presepi d’Italia di Massa Martana sarà ispirato alla “Adorazione dei Magi” del pittore Pietro Vannucci. Un omaggio al grande artista rinascimentale nel 500esimo anniversario della sua morte (1523-2023), che anticipa il grande programma di iniziative che caratterizzerà tutto il 2023 in varie città dell’Umbria.

A Monte Castello di Vibio dall’8 dicembre al 6 gennaio, nei festivi e prefestivi dalle 15 alle 19, va in scena Il Paese del Natale, con la Casa di Babbo Natale e i suoi Elfi, Casa della Befana, Presepe artistico, Animazione. Oltre alla mirabile particolarità e bellezza delle statuine e degli ambienti scenografici realizzati a mano – anticipa la Pro loco – vi è un aspetto innovativo ed emozionale: si alterna la vita diurna con quella notturna del Presepe, ed in ogni ambiente e bottega artigianale i personaggi mutano posizione e funzione col cambio di luce. Il visitatore si lascerà guidare per le vie del borgo dalla filodiffusione musicale e dai festoni illuminati, che arredano il centro storico come fosse un villaggio incantato. A Montefalco da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio torna a Montefalco la rassegna natalizia ‘C’era una volta… a Natale’, tra mercatini natalizi e il secondo concorso dei presepi ‘Montefalco, il borgo presepe’.

Nel Natale 2022 in Umbria Nocera Umbra, per un mese, diventerà soprattutto “Il Borgo dei presepi”: sia la parte bassa della città che il centro storico offriranno ai visitatori una varietà di presepi unica ed inimitabile. Presepi originali nelle forme e dimensioni, nell’espressività sacra e culturale. Ma soprattutto perché costruiti in maniera originale da veri ed autentici artisti, figli del territorio nocerino. La novità è soprattutto rappresentata dal ritorno, dopo due anni di assenza, del magnifico presepe vivente di Le Cese (26 dicembre e 6 gennaio), uno dei borghi più caratteristici del territorio nocerino, in una ambientazione straordinariamente unica.

Tra le iniziative relative ai presepi in Umbria 2022-2023, a Orvieto (qui il programma natalizio) torna il Presepe nel Pozzo che ogni anno propone un nuovo allestimento con un tema conduttore sempre diverso, mescolando testi sacri e tradizioni, verità storiche e miti senza tempo. Il 33° allestimento inaugura un nuovo ciclo di narrazioni, quello degli “esclusi”, in cui la Natività è raccontata da personaggi che, per vari motivi, non hanno potuto vederla dal vivo. Per l’edizione 2022-2023 il narratore d’eccezione sarà Artaban, il quarto magio che intraprese un altro cammino. L’edizione 2022-’23 vuole rappresentare un punto di svolta anche nell’allestimento e nella concezione del Presepe nel Pozzo: le scene introduttive lungo i sotterranei saranno infatti arricchite da istallazioni artistiche contemporanee, per sottolineare la narrazione di una storia affascinante per semplicità e magia. L’ennesima scommessa per un evento che non ha mai smesso di rinnovarsi, specie con questo nuovo filone degli “Esclusi”. L’esposizione è visitabile dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 con orario continuato dalle 9 alle 20 | ultimo ingresso 19,45.

Nel pittoresco borgo medievale di Monteleone d’Orvieto, torna inoltre il Presepio Vivente, l’evento locale più importante delle festività natalizie che, nato per caso nel 1980, oggi giunge alla sua 42esima edizione. Un’atmosfera unica caratterizzata da scorci suggestivi, profumi e antiche sonorità, in cui saranno presenti ben 200 i figuranti che rappresenteranno aspetti, situazioni, consuetudini e costumi della vita che si conduceva in tutta la Palestina al tempo dell’Impero Romano. Il Presepio Vivente sarà visitabile per quattro giorni dalle 16.30, il 26 Dicembre 2022, il 1, il 6 e l’8 Gennaio 2023.

Nel Natale 2022 a Perugia è partito il 2 dicembre con l’inaugurazione del presepe sotto le logge della cattedrale, ma tornano anche i presepi nei quartieri. PBorgobello, associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, Associazione Priori, Associazione Porta Eburnea, Vivi il Borgo anche quest’anno saranno tra i protagonisti del Natale e contribuiranno ad accrescere la capacità attrattiva della città. Dalle associazioni del centro storico parte l’invito a percorrere le fascinose strade dei borghi, ricchi di storia, opere d’arte, attività artigianali e tradizioni per partecipare a eventi culturali e ricreativi, fino alla scoperta di un vero e proprio tesoro artistico-culturale: i Presepi nei Borghi. Il presepe, infatti, è una delle più diffuse tradizioni cittadine e in ogni borgo trova realizzazioni di alto pregio, storicamente e culturalmente differenziate, ogni anno rivisitate e integrate da novità e da iniziative per bambini e adulti.

A Rasiglia il 26 dicembre e il 6 gennaio torna il Presepe di Rasiglia, che si snoda per le vie del paese dove paesani ed amici, giovani e meno giovani, partecipano proponendo i vari mestieri praticati nella piccola frazione nel suo periodo più fiorente: tessitori, lavandaie, tintori, falegnami, fabbri, calzolai, osti, speziali e tanti altri. Uno sguardo al passato per mantenere vivo un patrimonio storico, culturale e l’orgoglio delle proprie radici. Tra gli eventi del Natale a Trevi 2022 ci sarà la rassegna “Presepi per le strade e Natività nell’Arte” a cura di ProTrevi e Vo.La Trevi, mentre a Monteleone di Spoleto è possibile vedere il Presepe con Statue artistiche dell’800 a cura della Proloco di Monteleone.

Con 1.200 statuine, 350 effetti di animazione, più di 2.620 luci ed effetti luce è da non perdere alla stazione di Spoleto uno dei presepi più suggestivi che si dispiega su 42 metri quadri e inserisce le scene e i personaggi della Natività in una suggestiva rappresentazione della città spoletina e dei suoi più riconoscibili monumenti e scorci. Una creazione monumentale per dimensioni ed impatto, realizzata con certosina attenzione al più piccolo dettaglio. L’opera è firmata da Mauro Scarabottini. Nel sito della Pro loco di Spoleto si trovano poi altre iniziative legate alla natività. A cura della Pro loco, verranno allestite le seguenti mostre: mostra di arte presepiale interregionale – Ex Monte di Pietà (Via Aurelio Saffi); decima mostra concorso di arte presepiale “Creatività giovanile nelle scuole” – Ex Monte di Pietà (Via Aurelio Saffi); mostra presepi in miniatura, Sala degli Ori (Via Aurelio Saffi).

Ovviamente nel programma dei presepi in Umbria 2022-2023 non manca Terni: dall’8 dicembre al 14 gennaio si rinnova il Presepe sul Lago a Piediluco: le statue di cartapesta a grandezza naturale che lo compongono, sono situate su una barca che galleggia sulle acque del lago. Particolarmente suggestivo è l’effetto di notte, con i riflessi di mille colori che si possono vedere da Piazza Bonanni. Il Presepe sul Lago a Piediluco è visitabile tutto il giorno. A Terni capoluogo torna invece TerninPresepe 2022-2023: attraverso le esposizioni in alcuni luoghi-simbolo della città di Terni sedi di Enti Pubblici e non, da ormai otto anni si valorizza il presepio artistico tradizionale e le tematiche ad esso collegate, attraverso la riproduzione artistica della nascita di Gesù e la promozione dei valori universali che questa reca con sé. Le esposizioni sono in programma al Museo diocesano e capitolare di Terni, nella Chiesa di San Nicolò, al Parco “le grazie” e a Tempus vitae gallery. Dal 20 Dicembre, nelle sale espositive del piano terra del Museo Diocesano, aprirà i battenti anche la seconda mostra presepiale dedicata al nostro territorio “Il Presepe e il territorio” con le Natività inserite negli scorci dei borghi più belli del comprensorio. Non mancheranno la mostra diffusa in alcuni luoghi simbolo (Presepincittà) e come ormai da tradizione, in numerose vetrine del centro (Presepinvetrina), con le opere presepiali che scalderanno le vie della città di Terni. Tante opere esposte anche nel comprensorio (Acquasparta, Amelia, Collescipoli, Narni, Papigno, Quadrelli, San Liberato, Vallo di Nera…). Gli orari delle visite sono Dall’8 dicembre al 6 gennaio dalle ore 15:30 alle 19:30; il 24 e 31 dicembre dalle ore 10:00 alle 13:00. La mostra al Museo Diocesano resterà chiusa il 12, 13, 19, 27 dicembre e il 2 e il 3 gennaio.

