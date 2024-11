Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024, tante le iniziative ad Assisi per celebrare il 4 novembre (foto)

Anche quest’anno, nel quadro delle iniziative intraprese dal comando generale dell’Arma dei carabinieri per la commemorazione del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024, il comando della compagnia carabinieri di Assisi, con la collaborazione della locale stazione carabinieri, ha allestito, presso l’ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza del Comune, una piccola esposizione di uniformi di servizio e di rappresentanza dell’arma dei carabinieri. In particolare è presente: la grande uniforme storica, principalmente usata per cerimonie e manifestazioni istituzionali; una divisa ordinaria invernale completa di spallaccio; una divisa operativa per servizi di ordine pubblico. Tutte le divise sono attualmente in uso, compresa la grande uniforme storica, utilizzata come uniforme di rappresentanza, in ricorrenze e celebrazioni particolari quali appunto, quella della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Intanto nei giorni scorsi sono partite le commemorazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024, con un programma articolato in 14 tappe tra le frazioni e che ha avuto il suo momento principale sabato 9 novembre. La giornata è iniziata alle ore 9 con un corteo da Piazza Santa Chiara verso Piazza del Comune, dove verrà celebrata la messa nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Al termine, il corteo si dirigerà al monumento ai caduti in Piazzale Trieste per un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza delle forze dell’ordine, delle associazioni dei combattenti, degli invalidi di guerra e dei corpi alpini e bersaglieri.

Le commemorazioni sono poi continuate a Santa Maria degli Angeli domenica 10 novembre alle ore 9, con un corteo da Piazza Garibaldi per rendere omaggio a Giovanni Becchetti. La processione ha raggiunto poi il monumento ai caduti in Piazza Martin Luther King e si è conclusa con un tributo alla lapide dell’Appuntato Scelto della Forestale Amedeo Silvestri, in Via Gianmaria Santarelli, caduto in servizio l’11 ottobre 1994. E dopo quella a San Vitale-Viole seguire le iniziative per celebrare il 4 novembre si sono spostate a Rivotorto con un omaggio al monumento ai caduti di Rivotorto e poi al cimitero degli inglesi per onorare la memoria di quasi mille giovani soldati che hanno pagato con la vita il loro coraggio. Il Comune ha partecipato con il gonfalone e la cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle associazioni dei caduti, partigiani, mutilati e invalidi e delle varie forze armate.

Le prossime celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024 sono in programma il 17 novembre a Castelnuovo (ore 10 in Piazza San Pasquale), Armenzano (10.30 nell’area del monumento ad Armenzano) e Porziano (al Castello alle 12). Il 24 novembre è la volta di Petrignano (ore 10,30, piazza Luigi Masi) e Tordandrea (ore 11, piazza dei Caduti), per chiudere l’1 dicembre a San Gregorio (chiesa di San Gregorio, ore 9), Tordibetto (ore 9.30, chiesa di San Bernardino da Siena) e Torchiagina (ore 12, piazza don Pietro Dell’Ava). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata