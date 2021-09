Francesco Fasulo, l’intervista ad AssisiNews per le amministrative 2021 (video)

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) AssisiNews ha cominciato un viaggio elettorale in cinque parti in cui a parlare direttamente ai cittadini sono i candidati sindaci delle varie coalizioni. A tutti sono state rivolte quattro semplici domande, con un tempo di risposta predefinito, dando loro l’opportunità di presentare ai cittadini i motivi della loro discesa in campo, i punti principali del programma, una risposta sul rilancio del turismo, settore fondamentale per l’economia cittadina fortemente provato dalla pandemia. L’intervista si chiude con una domanda che è in realtà un invito a spiegare perché si dovrebbe votare, ad avviso dell’intervistato, per quella coalizione rappresentata da chi risponde all’intervista. Dopo Luigino Ciotti di A Sinistra e Roberto Sannipola di Alternativa Riformista, Marco Cosimetti, candidato sindaco di tutto il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – Progetto Assisi) e della civica Cosimetti sindaco, e Stefania Proietti, candidata di Assisi Civica, Assisi Domani, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il quinto e ultimo intervistato è Francesco Fasulo, giovane candidato a sindaco di un progetto in cinque liste che si chiama L’Amore per Assisi e frazioni. Dopo la trascrizione, non integrale ma esaustiva, dell’intervista, il video integrale con le risposte alle quattro domande.

Francesco Fasulo, perché ha scelto di candidarsi a sindaco?

Mi chiamo Francesco Fasulo, ho 31 anni, sono nato e cresciuto ad Assisi da una famiglia umile, semplice e cristiana che ha saputo trasmettermi i sani valori umani dell’onestà, della dedizione, della perseveranza, della competenza, del duro lavoro, dell’essere sempre attento e disponibile ad aiutare il prossimo. Sono dottore in Giurisprudenza e giornalista e scrittore, sostenuto da un progetto politico puramente civico, libero, autonomo e indipendente dai partiti, che hanno deluso noi cittadini, promettendo senza mai mantenere. Il nostro progetto ha cinque liste civiche, del popolo, non dei partiti né dei politici.

Abbiamo sessanta persone che si candidano, persone del popolo e del territorio, senza tessere, ma solo competenza, onestà, umiltà e spirito di servizio. Insieme abbiamo deciso di candidarci e insieme queste persone hanno deciso che io fossi il loro candidato, per dare testimonianza, da Assisi e frazioni, di nuove politiche lungimiranti per combattere le disuguaglianze, lodare il coraggio, ridare dignità a tutti i nostri cittadini con il rilancio del lavoro, la tutela e la protezione, rispettare ambiente e salute pubblica. Serve un turismo continuativo, rilanciare il settore industriale e artigianale, attivare e sviluppare legami anche internazionali. Per questo mi sono candidato e ci siamo candidati, per il bene di Assisi e delle sue frazioni.

Quali sono i punti principali del programma di Francesco Fasulo e della sua coalizione?

I nostri punti fondamentali sono: fondi europei per la riqualificazione delle strade, pulizia dei tombini, illuminazione, acqua pubblica e metano, sicurezza pubblica del territorio con un vigile di quartiere 24 ore al giorno in tutte le frazioni. Vogliamo installare telecamere digitali in tutto il territorio, per garantire sicurezza. Daremo attenzione alle categorie fragili e agli spazi giovanili, creeremo lavoro per giovani e disoccupati, investendo nel manifatturiero.

Vogliamo creare un fondo per l’innovazione, per promuovere, sostenere e incoraggiare l’imprenditoria giovanili e le start up. Dobbiamo fare di Assisi e frazioni il cuore pulsante dell’imprenditorialità, eliminando inefficienze e sprechi. Va messo in ordine il bilancio comunale, prevedendo anche l’esenzione per giovani imprenditori e chi investe nel territorio per i primi due anni. Dobbiamo rilanciare il turismo con la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio esistente. La Regione dovrebbe sviluppare ospedale e aeroporto, nel programma c’è anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali. Il 20% delle partecipate del Comune verrà dato a cooperative per dare lavoro a persone svantaggiate, senza tetto e disabili.

Quali sono le proposte di Francesco Fasulo e della sua coalizione per il turismo ad Assisi?

Dobbiamo portare avanti progetti di riscoperta del territorio, sotto tutti i punti di vista, con una massiccia campagna pubblicitaria. Servono sponsorizzazioni continue e lo sviluppo di un marketing territoriali. Con i fondi europei dobbiamo riqualificare fonti, castelli, promuovere tour guidati, anche eno-gastronomici. Vanno riscoperte le bellezze della montagna e i nostri sapori locali, servono imprenditori disposti a investire nel territorio. Vanno riqualificati stadio e piscina. Va creato il turismo sportivo – ritiri grandi squadre e gare agonistiche di nuoto e pallanuoto. Vogliamo riqualificare la Rocca Maggiore che potrebbe ospitare una sezione distaccata della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Un appello al voto: perché si dovrebbe votare Francesco Fasulo?

Cari cittadini e care cittadine: noi realizzeremo concretamente, con onestà e competenza, il programma di governo. Lo faremo con senso del dovere che ha animato la mia esistenza sull’esempio e testimonianza di Paolo Falcone e Giovanni Borsellino che hanno dato la vita per lo Stato. Con questo spirito mi metto al servizio della collettività: ho un sogno, come Martin Luther King: quello di un territorio inclusivo, ospitale, accogliente e accessibile, un territorio in cui tutti possano vivere con dignità, sicurezza, armonia, diffondendo qualità della vita, lavoro, occupazione, sviluppo e benessere.

