Trenino del Natale 2022, torna la magia del Dotto Trains con il tour emozionale della città (foto)

Nel Natale ad Assisi torna il trenino del Natale 2022, con la sa magica atmosfera natalizia da vivere ad Assisi a bordo e i suoi magici colori, con residenti. Visitatori e turisti anche quest’anno potranno per queste festività natalizie fare il giro della città a bordo di Dotto Trains, il treno colore bianco e oro dell’azienda Centro Noleggio Martinelli.

Il trenino del Natale 2022 viaggia tutti i giorni fino all’8 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle 19.00 (il 25 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 14.30), con partenza ogni 30 minuti. Il tour emozionale Assisi Enjoy Christmas Tour porta alla scoperta di vie, vicoli e splendide piazze. “Accompagnati dal racconto della nostra Audio Guida, avvolti dalla magia del Natale, vi immergerete nella cultura di una città che non smette mai di meravigliare”, spiegano dal Centro Noleggio Martinelli.

L’itinerario è Piazza del Comune (partenza e arrivo), via San Gabriele, via Alessi,viale Umberto I, Porta Nuova, via Borgo Aretino, via Santa Chiara, via Santa Agnese, Piazza del Vescovado, via Santa Apollinare, Piazza San Pietro, via Fontebella, Palazzo Monte Frumentario, via Portica, Piazza del Comune. Corse ogni 30 minuti, con partenza e arrivo in Piazza del Comune. Stazioni e biglietteria: Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario (Casa di Babbo Natale). Biglietteria a bordo: euro 5,00 adulti; euro 3,00 bambini 3-1O anni; gratis bimbi fino a 3 anni. I bambini sottoi 10 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. “Una cifra che abbiamo limitato al massimo nonostante i tanti rincari e che crediamo sia alla portata di tutti. Sul posto c’è il nostro personale qualificato – sottolinea Mattia Martinelli – in media dalle 4-5 persone al giorno fra gli autisti e le hostess addette all’emissione dei biglietti”.

