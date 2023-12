Befana 2024 ad Assisi, tante le iniziative dal 5 al 7 gennaio: il programma con date, orari e location

Gli appuntamenti per grandi e piccoli, perlopiù nel segno della vecchietta che porta dolci: ma non mancano concerti, visite guidate e presepi viventi

Tante le iniziative per la Befana 2024 ad Assisi, con tanti eventi in programma per grandi e piccoli, perlopiù nel segno della vecchietta che porta dolci: ma non mancano concerti, visite guidate e presepi viventi. Su Assisi News, la guida alle iniziative dal 5 al 7 gennaio nel centro storico e nelle frazioni. Per eventuali appuntamenti mancanti è possibile scrivere a info@assisinews.it

Speciale Natale 2023 in Umbria su Assisi News | Le iniziative natalizie ad Assisi – Il programma delle iniziative natalizie a Castiglione del Lago – I mercatini natalizi ad Assisi – Natale 2023 a Gubbio è… Christmas Land: il programma degli eventi – Il programma natalizio a Orvieto 2023 tra bancarelle, appuntamenti per bambini, eventi e mostre – Il programma dei mercatini natalizi 2023-2024 – Assisi città dei presepi a Natale 2023: il programma delle mostre e delle natività viventi – Presepi in Umbria 2023-2024, la guida alle natività – viventi e non – in tutta la regione – Ad Assisi vie, piazze e chiese illuminate: le foto più belle e gli orari del videomapping – Le iniziative natalizie 2023 a Bastia Umbra – Capodanno 2024 ad Assisi, il programma delle offerte in città tra concerti ed eventi laici e spirituali – Le iniziative natalizie 2023 a Bastia Umbra

Il 5 gennaio il programma degli eventi della Befana 2024 ad Assisi parte alle 15.30 dallo Iat in Piazza del Comune con “San Francesco nell’arte”, visita guidata mirata alla conoscenza degli artisti che ritrassero Francesco oreganizzata da Opera Laboratori al costo di 5 euro per gli adulti, 2 per ragazzi dai 9 ai 12 anni, gratis bambini sotto 8 anni; info: 075 8138680. Alle 16 all’asilo Maria Immacolata in Piazza Masi a Petrignano “Storie sotto l’albero” e a seguire “Arriva la Befana”, con tanti dolci per tutti. L’iniziativa è a cura della Pro Loco di Petrignano.

Dalle ore 16.30 ad Assisi centro la Marching Band dei Babbi Natale che suoneranno per le vie del centro , portando festa e allegria con musica natalizia. Dalle 17 alle 18 al Palazzo Monte Frumentario “Casa del presepe di Francesco”, laboratori gratuiti e creativi sul tema della storia del primo presepe, promossi dal Comune di Assisi e a cura di Ideattivamente. Alle 17.30 nella stessa location ma entrando da Vicolo degli Esposti “Ludus Danielis”, con Accademia Resonars e a cura di Accademia Properziana del Subasio di Assisi, Assisi Teatro Sacro, in collaborazione con il Comune di Assisi; ingresso a offerta.

Alle 20 a Capodacqua di Assisi “Una serata un po’…lenta”, una cena a cura della Pro loco di Capodacqua a base di polenta e salsicce, con arrivo della Befana con caramelle per tutti. Alle 21 nella Cattedrale di San Rufino il Concerto di Natale dei Cantori di Assisi e alle 21.15 nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli il concerto “Il Natale di Greccio” della Corale Porziuncola diretta da p. Matteo Ferraldeschi, OFM con organista: Mo Jacopo Zem.

Ovviamente tanti gli eventi in programma il 6 gennaio per la Befana ad Assisi 2024: si parte alle 15.30 con “La Befana vien dal cielo”, iniziativa Organizzata da Alisubasio, in collaborazione con la Pro Loco di Rivotorto; alle 15.30 al centro sociale di Tordandrea “Arte e musica insieme”, esposizione di lavori artistici di varia natura, intrattenimenti musicali e vocali, volti a valorizzare le risorse della comunità e assegnazione premio “Uomini di buona volontà”, finalizzato alla promozione e valorizzazione di azioni di volontariato nella comunità. L’iniziativa è cura della Pro loco di Tordandrea.

Dalle 16.30 nel centro storico di Assisi “La Befana in piazza”, doppiata da Liliana Fiorelli scenderà dalla Torre del Popolo con una calza per tutti i bambini; l’iniziativa è a cura della Pro Loco di Assisi in collaborazione con il Gruppo speleologico CAI Foligno. Alle 17 dalla Cattedrale di San Rufino ad Assisi torna il “Tour delle chiese illuminate ad arte”, una visita guidata curata da Agtu con itinerario tematico guidato per conoscere le chiese magicamente illuminate da affreschi legati a San Francesco e al presepe di Greccio. Il costo è di 10 euro, info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Alle 18 a Tordandrea la Befana si calerà dalla Torre del Castello di Tordandrea, con dolcetti e vin brulè per tutti. Iniziativa a cura della Parrocchia di Tordandrea. Alle 21 nella sala parrocchiale di Castelnuovo la Tombolata della Befana, a cura della Pro Loco di Castelnuovo, mentre alle 21.15 al Lyrick a Santa Maria degli Angeli va in scena Lo Schiaccianoci (Info e prenotazioni: 075 8044358 info@teatrolyrick.com).

Infine, domenica 7 gennaio, gli eventi in programma per la Befana 2024 ad Assisi partono dalle 9 al Parco del Monte Subasio con “Montagna a 360°”, percorso ad anello di 11 chilometri alla scoperta del Monte Subasio . La partenza è alle ore 9 da loc. Stazzi, un’escursione gratuita a cura dell’associazione Gaia con il Comune di Assisi, con prenotazione obbligatoria al +39 334 1546609. Alle 10.30 alla Basilica di Santa Maria degli Angeli “La Porziuncola, culla del francescanesimo”, visita guidata con approfondimento sulla Porziuncola e il Museo al costo di 10 euro più 3 euro per l’ingresso al Museo. Organizza l’Agtu, info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Infine, alle 17.30 al Palazzo Monte Frumentario con ingresso in vicolo degli Esposti “Li Santi de Natale”, storia, riti e musiche del periodo natalizio eseguite da Sonidumbria con Mirko Revoyera, acura dell’Accademia Properziana del Subasio di Assisi e Assisi Teatro Sacro, in collaborazione con il Comune di Assisi. Ingresso a offerta

Tra gli eventi ricorrenti del Natale ad Assisi inclusi nel programma della Befana 2024 ad Assisi, le natività sparse in tutta la città (qui la mappa), tra cui Assisi News la natività di sabbia sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, il presepe a grandezza naturale sul sagrato della basilica di Santa Maria degli Angeli (sempre visibile), nonché la mostra di “Presepi dal mondo”, all’interno del chiostro monumentale (con orario di visita 9.00-12.30; 14.30-19.00), oltre ai presepi viventi di San Gregorio (6 gennaio dalle 17.30 alle 19.30; nella rappresentazione del 6 Gennaio ci sarà la sfilata e l’arrivo dei Re Magi, a cura del Comitato Presepe Vivente di San Gregorio), Tordandrea (6 gennaio, dalle 17 alle 19.30 e la Befana si calerà dalla Torre del Castello; a cura della parrocchia di Tordandrea) e Petrignano (6 gennaio; dalle ore 16.00, Sfilata del Presepe Vivente e a seguire rappresentazione fino alle 19.30, a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano). Oltre ai mercatini in piazza Santa Chiara (orari feriali: 10.00-19.30 – Orari festivi: 9.00-20.00), non manca il trenino natalizio, con partenza da Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario, in programma tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024 dalle ore 10.00 alle 18.00, con partenza ogni 30 minuti. Nel centro storico di Assisi in piazza del Comune, dal 16 dicembre al 6 gennaio, “La casa di Babbo Natale” con orari 10.30 – 12.00 e/ 15.30 – 17.00, con raccolta letterine, cioccolata calda e vin brulè per tutti; a cura della Pro Loco di Assisi.

© Riproduzione riservata