Natale a Bastia 2024, presentato il programma degli eventi nel segno di memoria, luoghi e dono

Sabato 30 Novembre, presso la Sala del Consiglio Comunale, è stato presentato il cartellone di eventi e iniziative previste per il Natale a Bastia 2024. La Conferenza si è aperta con i saluti del Sindaco Erigo Pecci che ha voluto rimarcare il grande sforzo collettivo di tutti i soggetti che hanno permesso la realizzazione di questo Natale, in particolare gli Uffici Comunali e lo Staff del Sindaco per tutto il lavoro di organizzazione e coordinamento. L’obiettivo principale è quello di iniziare a dare piccoli segnali alla Città della visione culturale dell’attuale Giunta, senza nulla togliere a ciò che si è fatto fino ad ora, ma cercando di valorizzare, sperimentando e provando, nuovi aspetti della nostra Città, un percorso non esente da possibili errori ma che verrà condotto sempre con il massimo impegno. Ringraziando i presenti, il Sindaco ha invitato tutta la Città ad essere protagonista di questo Natale e partecipare alle tante iniziative in programma che a breve verranno presentate.

L’Assessore alla Cultura Paolo Ansideri ha sottolineato come tutto il percorso sia iniziato cercando di comprendere cosa fosse realmente il “Natale”, la sua essenza più profonda. A seguito di numerose interlocuzioni, le risposte andavano tutte in una direzione ben precisa: Natale è famiglia, ritrovarsi nei luoghi d’origine, riabbracciare la propria comunità. Da qui l’idea del “Natale della memoria, dei luoghi e del dono”. Una memoria sia personale che collettiva che s’intreccia con i luoghi che nel corso della storia e delle nostre vite hanno fatto da teatro a quelle vicende a cui oggi siamo legati, attraverso i posti, gli oggetti, i ricordi. Nel fare tutto ciò, avremo anche occasione di mettere in risalto, attraverso specifiche illuminazioni architetturali, alcuni luoghi di Bastia che sono sempre stati sotto i nostri occhi, ma che spesso non sono stati considerati, al fine di riappropriarci dell’identità storica, architettonica e paesaggistica della nostra Città.

SCENOGRAFIE URBANE

Nel Natale a Bastia 2024, oltre alle consuete luminarie, verranno illuminati alcuni luoghi cardine della nostra Città come, ad esempio le alberature più importanti dei viali della Città, i Silos di Petrini, la vetrata dell’ex Ospizio (visibile nella grafica di presentazione) di Via Giontella e molto altro ancora…

ALLESTIMENTI IN PIAZZA

Piazza Mazzini sarà la Piazza del Natale e verrà invasa da istallazioni che già in questi giorni stanno prendendo posizione. Alberature monumentali, Carri dei Rioni e tanto altro… ogni elemento evoca e rappresenta la memoria collettiva e le specificità del nostro territorio.

LE CHIESE DEL NATALE

Se nel programma del Natale a Bastia 2024 la Piazza rappresenterà la memoria collettiva, le 5 Chiesine di Bastia (eccetto Santa Croce in cui è prevista una diversa installazione) rappresenteranno la memoria e il vissuto personale interiore. Tutti i cittadini e le cittadine di Bastia potranno portare oggetti personali cari alla propria memoria per allestire il “tour delle Chiese” del nostro territorio che diventeranno una storia dello stesso nella narrazione di Emanuele Boccali.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

La Chiesa di Santa Croce sarà uno di quei luoghi in cui poter scoprire aspetti di Bastia su cui prima non avevamo posto l’accento. Questo Natale è stato caratterizzato da scoperte continue e molte di queste saranno esposte all’interno della Chiesa di Santa Croce. Tra i vari manufatti potremo ammirare un bellissimo tabernacolo, i reperti rinvenuti durante gli scavi di Piazza Mazzini, le Campane della Chiesa di San Rocco, il ritrovato ingranaggio del Campanile dell’Orologio di Santa Croce e lo stupefacente ingranaggio del Campanile di Ospedalicchio.

LE VETRINE DELL’ARTE E DELLA MUSICA

In collaborazione con Umbriacon – che ha messo a disposizione 8 opere realizzare da street artist – e i commercianti, nel Natale a Bastia 2024 prenderanno forma le “vetrine dell’arte e della musica”. I negozi della nostra Città allestiranno particolari vetrine con oggetti ed elementi artistici in cui potremo osservare anche strumenti musicali risalenti alla metà del Novecento forniti dalla Banda di Costano.

ALBERI DEI RIONI

Come ogni anno, i quattro rioni di Bastia realizzeranno gli alberi di Natale che verranno istallati nelle varie zone della Città.

AL TEATRINO

Presso l’ex dell’Unilibera (Casa Chiara) verrà allestito uno spazio dedicato a mostre fotografiche, conferenze, musica e rappresentazioni teatrali per grandi e piccini. All’interno del Teatrino verranno esposte anche le foto vincitrici del Concorso WikiLoves Monuments Bastia Umbra. Vi saranno inoltre numerosi laboratori per bambini a cura della Ludoteca G. Rodari e della Biblioteca Comunale Alberto la Volpe di Bastia Umbra.

CARTOLINE DA BASTIA UMBRA

Novità di questo anno saranno le “Cartoline da Bastia Umbra” un progetto che viene lanciato in questo Natale ma che ci accompagnerà nel tempo con l’obiettivo di costruire e rafforzare un’identità per la nostra Città basata sui luoghi che la caratterizzano e sulle tante chicche nascoste che ci sono ancora da scoprire e che meritano di essere messe in evidenza. Le cartoline potranno essere prese in Piazza e in tutti i luoghi teatro di questo Natale. Insieme alle cartoline, sarà istallata in Piazza una Cassetta Postale d’epoca, donata da Poste Italiane al Comune di Bastia, che vedrà ogni mattina un postino venire a ritirare le lettere.

CORTI TEATRALI

Sketch teatrali estemporanei realizzati dai ragazzi dei Rioni di Bastia in cui gli attori partiranno da una condizione neutra per vestirsi con abiti e oggetti di scena, prendendo spunto per la rappresentazione direttamente dall’allestimento scenografico di Piazza Mazzini.

MUSICA

Nel programma del Natale a Bastia 2024 saranno presenti concerti, iniziative musicali, cori Gospel, prove aperte del Coro Aurora e animazioni musicali dagli Zampognari alla Marching Band.

VIA! – CAPODANNO ALL’ARENA MATTATOIO

Il Comune di Bastia insieme all’Associazione RiverRock presenta “VIA!” il Capodanno 2024 di Bastia Umbra che si terrà presso l’Arena Mattatoio in Piazza del Mercato. L’evento rappresenterà un punto di partenza per l’anno nuovo dedicato a tutti i cittadini, con una tensostruttura riscaldata, palco e Dj set, area lounge e Bar, un’esperienza per tutte le età.

“In tutto questo – conclude la nota del Comune – il Mattatoio di Bastia Umbra riveste un ruolo essenziale: è uno dei simboli storici della nostra Città e, in attesa di un futuro recupero, è necessario che la struttura viva nella nostra memoria collettiva e che tutti possano apprezzarla anche nell’attuale stato. Pertanto, il posto è stato ripulito, le alberature potate e illuminate, e sarà realizzata una specie di “hall” all’aria aperta per permetterne l’osservazione, collegata alla tensostruttura. Il Calendario del Natale a Bastia 2024 che nei prossimi giorni verrà rilasciato in tutta la Città rappresenta un grande sforzo collettivo da parte dell’Amministrazione, degli Uffici Comunali, delle Associazioni e dei tanti volontari che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo Natale. In esso saranno presenti tutti gli eventi organizzati in questo periodo grazie all’impegno di tutte le persone che contribuiscono alla nostra vista sociale e collettiva”.

