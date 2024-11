Natale a Gubbio 2024, il programma tra mercatini, albero più grande del mondo e Christmas Land

Tutto pronto per il Natale a Gubbio 2024, in scena dal 23 novembre al 6 gennaio 2025. In attesa di conferme su mercatini e ruota panoramica, come da cinque anni a questa parte torna per la sesta edizione ChristmasLand, l’evento che trasforma la città dei Ceri in un grande villaggio natalizio anche grazie all’immancabile attrazione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo che sarà acceso il 7 dicembre. Non mancherà la mostra all’interno del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni. ChristmasLand è diventato un appuntamento imperdibile per famiglie, turisti e appassionati del Natale, offrendo un’esperienza immersiva, capace di combinare tradizione e innovazione in uno scenario magico.

Lo speciale Natale 2024 in Umbria su Assisi News – Gli eventi natalizi a Perugia, le prime anticipazioni: torna la pista di ghiaccio, ipotesi ruota panoramica in piazza della Repubblica – Gli eventi natalizi ad Assisi, il programma presentato al TTG: videomapping e iniziative nel segno del Cantico delle Creature

Da qualche giorno su Ticket One è possibile acquistare il biglietto che garantisce l’ingresso a ChristmasLand nei giorni di apertura: all’interno di Palazzo Beni sarà possibile trovare Elfi e scenografie a tema con sorprendenti illusioni; una favola natalizia proiettata su una grande parete di pietra dove Nino ci accompagnerà alla ricerca di Babbo Natale attraverso l’incontro con personaggi storici conosciuti in tutto il mondo che hanno avuto forti legami con la città di Gubbio; la casa rovesciata per fare foto sorprendenti; presepi che arrivano da tutto il mondo; e Babbo Natale in persona sul suo maestoso trono… e dove sarà anche possibile lasciare la letterina nella sua cassettina Postale

La grande novità del programma del Natale a Gubbio 2024 è un sorprendente ologramma realistico di Babbo Natale a grandezza naturale che accoglierà i visitatori con alcuni interessanti racconti sulla città Gubbio e le sue tradizioni, grazie alla collaborazione con la società Oloproject, per un totale di 700 mq di pura atmosfera di Natale. Christmas Land sarà aperta il 23 e 24 novembre; il 30 novembre e il 1’ dicembre; il 6, 7 e 8 dicembre; il 14 e 15 dicembre. e Tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025 (25 dicembre e 1’ gennaio aperti solo pomeriggio). (Articolo del 22 ottobre, maggiori informazioni non appena disponibili)

Foto da Albero di Natale più grande del mondo | via Facebook

© Riproduzione riservata