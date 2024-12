Natale ad Assisi 2024, presentato il programma: prende vita il Cantico delle Creature tra installazioni e videomapping

Oltre 200 iniziative in un mese, 330mila punti luminosi, 35 concerti (e il primo festival medioevale di musica natalizie), animazione per famiglie e bambini, trekking delle feste, mercatini, presepi diffusi, Capodanno e Befana in piazza

Al via il 7 dicembre il Natale ad Assisi 2024, che fino al 6 gennaio 2025 prevede oltre 200 iniziative in un mese, fra tradizione e innovazione, con lo

sguardo rivolto proprio al “Cantico delle Creature”, primo testo poetico in lingua volgare italiana, scritto dal Poverello di Assisi nel 1225, in vista dell’ottavo centenario dello stesso, protagonista di videomapping e luminarie per oltre 330mila punti luce, 600 metri dei quali dedicati al Cantico delle Creature che, sulla falsa riga delle luci bolognesi, decorerà le vie e le piazze delle città. Come già anticipato nei giorni scorsi nel programma del Natale ad Assisi 2024 ci sono oltre 200 iniziative in un mese, tra cui mercatini e presepi e il primo festival di musica medievale natalizia, 35 concerti, animazione per famiglie e bambini, trekking delle feste, Capodanno e Befana in piazza. (Continua dopo il video – link diretto)

Ad accogliere ad Assisi visitatori e turisti per le festività natalizie ci saranno, innanzitutto, sensazionali illuminazioni scenografiche composte da milioni di pixel, realizzate da architetti della luce di Enel X, su incarico del Comune di Assisi, con il supporto dell’intelligenza artificiale, che ha consentito di ricostruire paesaggi e scenografie adattandoli alle varie facciate. Elementi chiave del “Cantico delle Creature” saranno proiettati su chiese e monumenti, in un percorso che si divide in sette parti e che vede sempre presente la figura di San Francesco, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza. Si parte dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico; accanto c’è Madre Terra, feconda e generosa. Sul santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto c’è “frate focu”, il Fuoco simbolo di forza e vitalità. Sulla Basilica di Santa Chiara c’è fratello Sole, come fonte di vita. Sulla Cattedrale di San Rufino c’è “sor’acqua”, l’Acqua pura e umile e rigenerante. In Piazza del Comune ci sono “sora Luna e le Stelle”, che illuminano la notte buia. Sull’Abbazia di San Pietro “frate Vento” e l’aria, simboli della libertà e dello spirito di Dio che anima ogni cosa. Alla fine del percorso, sulla facciata della Basilica di San Francesco, tutte le creature del Cantico si ritrovano insieme: la notte e il giorno coesistono, nel buio brilla luminosa una stella che invita ad assistere alla rievocazione della Natività.

Speciale Natale 2024 in Umbria su Assisi News | Gli eventi natalizi a Perugia, un mese di eventi con luminarie, mercatini, pista di ghiaccio e ruota panoramica – Gli eventi natalizi a Gubbio – Luci sul Trasimeno 2024, il programma degli eventi natalizi a Castiglione del Lago – Il programma degli eventi natalizi a Orvieto – Le bancarelle natalizie 2024-25 ad Assisi e dintorni – Ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi: cosa fare in città dal 5 all’8 dicembre – Mercatini di Natale in Umbria 2024-2025: la mappa, le città, le date e gli orari delle bancarelle – Presepi ad Assisi 2024-2025: il programma delle mostre e delle natività viventi all’aperto e al chiuso

Per la ricostruzione delle varie scene, i creativi si sono ispirati anche ad affreschi di Giotto conservati nella Basilica di San Francesco, a fonti francescane, a “Fratello sole, sorella luna”, celebre film del 1972 del maestro del cinema Franco Zeffirelli, e all’omonima canzone cantata da Claudio Baglioni, che fa da colonna sonora all’opera cinematografica. Ogni installazione è realizzata attraverso un’infrastruttura poggiata sul terreno, completamente rimovibile ed equipaggiata con almeno tre corpi illuminanti che offrono immagini ad alta risoluzione sulle facciate, sfruttando la tecnica dell’illuminazione mappata, che permette di proiettare la luce esclusivamente entro la sagoma dell’edificio, di rappresentare le immagini in armonia con l’architettura e di evidenziarne i caratteri stilistici. Le grafiche sono create in quadricromia (ciano, magenta, giallo e nero), incise con laser su vetro e assemblate a mano per unire i quattro colori.

Anche le classiche luminarie sono dedicate al tema del “Cantico delle Creature”, con oltre 600 metri di tubi luminosi che vanno a comporre le strofe dello stesso nelle vie principali del centro storico, addobbate anche con festoni e ghirlande. Per illuminare la città con le luci di Natale, in tutto sono stati utilizzati oltre 330mila punti luce (circa 80mila nel centro storico di Assisi, 160mila a Santa Maria degli Angeli e oltre 90mila nelle frazioni). A completare il Natale di luce, ci saranno anche due grandi alberi luminosi (piazza del Comune e Santa Maria degli Angeli) e un’installazione lunga 5 metri e alta quasi 2, animata da oltre 3mila lampadine che riproduce, in Piazza del Comune, l’iconica scritta “AsSÌsi”, con il “Sì” incastonato in una palla di Natale rossa e tridimensionale, che caratterizza la campagna di promozione nazionale degli eventi natalizi, firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa con strategia media di The Gate Communication. L’intero piano di illuminazione natalizia, sia relativo alle proiezioni che alle luminarie, è basato su luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale.

Calcio d’inizio del Natale ad Assisi 2024 sabato alle 17 con l’accensione dell’albero di Natale del Comune di Assisi con parata di personaggi natalizi e mascotte dei cartoni animati. Il giorno dopo, l’8 dicembre alle 18.10 nella piazza inferiore di San Francesco, l’accensione dell’albero di Natale, donato dal comune di Laion (BZ), con la benedizione del presepe in legno degli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi. Il tutto accompagnato dai canti natalizi del coro “Le stelle di Natale”, composto dai bambini dei comprensivi di Assisi/Rivotorto, Gualdo Tadino e Sigillo/Scheggia/Costacciaro/Fossato di Vico. Promosso dal Comune in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la Diocesi e il tessuto associativo e culturale cittadino, il programma del Natale ad Assisi 2024 vede tra poi le novità “DeMusicAssisi Winter Edition”, festival di musica medievale con repertorio natalizio. Si tratta di un progetto musicale e culturale nuovo, legato al festival che da due anni si svolge d’estate nella città serafica, con l’obiettivo di far conoscere a tutti e rendere “pop” la musica antica, valorizzando una tradizione lunga secoli. La versione invernale della manifestazione prevede, dal 27 al 29 dicembre, tre giorni di eventi, laboratori e concerti gratuiti dedicati alla musica medievale durante le festività natalizie, con lo sguardo rivolto anche verso repertori musicali legati a città gemellate con Assisi, come Betlemme, San Francisco e Santiago de Compostela. Accanto a tutto ciò, diverse iniziative con protagonisti gli Zampognari, che suoneranno itineranti nel centro storico e nelle frazioni, esibendosi anche in veri e propri concerti in location suggestive, ma anche salendo in cattedra per lezioni legate alla musica della tradizione popolare.

Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nelle frazioni del territorio assisano (Armenzano, Petrignano e Tordandrea), i tradizionali presepi viventi per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli, addobbati a festa, mercatini con prodotti artigianali e tipici di qualità. Tante le attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale con giochi e laboratori creativi, spettacoli itineranti, Babbi Natale marching band, artisti di strada, animazione con personaggi dei cartoni animati e tratti dalla letteratura, per un Natale fortemente dedicato alle famiglie. E ancora itinerari e visite guidate alla scoperta di natura, monumenti e musei della città patrimonio Unesco, quest’anno ancora più aperti e inclusivi grazie a due progetti innovativi come “Musei per tutti nel Parco del Subasio” e “Assisi, le pietre parlano”, che rendono il patrimonio artistico e culturale più accessibile anche a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive, attraverso sofisticate tecnologie che li animano. Due grandi mostre d’arte animano i musei civici: al Foro Romano le sculture moderne di Franz Weidinger strizzano l’occhio a reperti di 2mila anni fa; in Pinacoteca comunale “Assisi nel’ 900”, con opere dedicate alla storia della città nel secolo scorso. Diverse anche le escursioni invernali, tutte gratuite, sul Monte Subasio, con trekking delle feste alla scoperta del ricco patrimonio naturalistico offerto dalla montagna alle cui pendici sorge Assisi. Insomma sarà un Natale straordinario, dove tutti potranno vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Il clou dei festeggiamenti di Capodanno sarà in piazza del Comune dalle 22.30 con il Capodanno in Piazza. Quest’anno il Comune ha realizzato un live show con Panic Funk. Uno spettacolo straordinario, che fonde groove funk, soul e influenze jazz, con performance coinvolgenti che fanno ballare il pubblico. “Una band strepitosa, che reinventa brani famosi, portando un’energia contagiosa e un’atmosfera di festa e divertimento. Il gruppo, che vanta collaborazioni internazionali con artisti di fama come Kid Creole e Wilson Pickett, è composto da Stefano Panic alla voce, Salvatore Star alle tastiere, Marco Lenny al Sax, Manuel al basso, Frank alla chitarra e Desmo alla batteria”, si legge nella presentazione dell’evento. Ad aprire e chiudere la festa in piazza, dj set con Lorenzo Paparelli dj. Fino al 6 gennaio 2025, tanti eventi musicali con oltre 35 concerti, come lo strepitoso gospel in programma il 2 gennaio, con “Benedict Gospel Choir”, un coro icona di eccellenza, proveniente dagli Stati Uniti, che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Immancabile, il 31 dicembre, la festa di Capodanno in Piazza con live show dei Panic Funk, band umbra band che reinventa brani famosi, portando un’energia contagiosa e un’atmosfera di festa e divertimento. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che si calerà dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini e voce narrante della nota attrice Liliana Fiorelli.

“Natale ad Assisi 2024 – ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – è un’esperienza che non ha eguali, basato su un progetto culturale unico nel suo genere, calato nei centenari francescani, che porta tutta l’Umbria nel grande Giubileo del 2025. Un Natale che getta una luce di pace e speranza per il mondo, con lo sguardo rivolto al il Cantico delle Creature e la nostra regione che ha l’ambizione di diventare la terra più accogliente d’Italia”. “Natale ad Assisi – ha evidenziato l’assessore al turismo di Assisi, Fabrizio Leggio – è un prodotto turistico consolidato, rivolto a un pubblico vasto e diversificato, che nella nostra città può trovare tutto ciò che desidera per vivere al meglio le festività natalizie. Accenderemo le suggestive illuminazioni e l’albero in Piazza del Comune il 7 dicembre, alle ore 17, proponendo poi oltre 200 eventi in un mese, all’interno di un progetto straordinario, che coinvolge tutta la comunità, sostenuto con fondi comunali”.

