Mercatini di Natale ad Assisi 2024: doppio appuntamento tra centro e Santa Maria

Il Natale ad Assisi ha già lanciato le sue prime anticipazioni sul programma e tra le attrazioni principali non possono mancare i mercatini di Natale ad Assisi 2024. I principali sono ovviamente nel centro e nelle frazioni, ma non mancano altre iniziative “minori”. Di seguito, aggiornati al momento al 25 novembre, le iniziative in programma.

Si parte il 29 novembre nella Sala Ente Calendimaggio in piazza del Comune, con le strenne di Natale realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 (che saranno replicate anche il 14 e il 15 gennaio), mentre l’1 dicembre a Palazzo la Pro Loco di Palazzo di Assisi, in occasione delle festività natalizie, organizza il secondo “Mercatino degli intrecci”, vendita di strenne e prodotti natalizi, realizzati dalle signore del gruppo “Cestaie D.O.P.” di Palazzo di Assisi. Durante l’evento, al CVA Renato Sensi, saranno in mostra i lavori realizzati dai corsisti delle edizioni precedenti e ci saranno dimostrazioni aperte di intreccio. Presentazione dei corsi per l’anno 2025.

I “tradizionali” mercatini di Natale ad Assisi 2024 saranno invece come detto in centro e a Santa Maria degli A ad Assisi centro storico, dal 7 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Santa Chiara: le bancarelle con con prodotti artigianali e natalizi di qualità saranno aperte nei giorni feriali dalle 10:00 alle 19 e nei festivi dalle 9:00 alle 20:00. L’iniziativa è a cura del Comune di Assisi in collaborazione con Unpli Umbria, possibile chiamare per informazioni +39 075 816772 e +39 335 7295505. Dl 7 al 22 dicembre, nella piazza accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, vanno inoltre in scena i mercatini con prodotti artigianali a cura della Pro loco di Santa Maria degli Angeli saranno aperti negli orari feriali: dalle 10:00 alle 19:00 e negli orari festivi: dalle 9:00 alle 20:00.

Per quanto riguarda i mercatini di Natale 2024 nelle zone limitrofe ad Assisi e facilmente raggiungibili in auto in pochi minuti, a Bettona in occasione della sedicesima edizione del presepe vivente in scena il 26 dicembre 2024, l’1-5 e 6 gennaio 2025, saranno allestiti degli stand nella modalità street food sulla piazza principale: proposti i tipici arvotoli, zuccherini di Bettona e altri prodotti della tradizione.

Per quanto riguarda invece Spello, dal 29 novembre all’1 dicembre tornano i mercatini (prodotti tipici dell’artigianato e prodotti tipici locali, street food, arte e tanto altro ancora ) e il villaggio di Natale con anche la selfie area, Santa Claus Bus in tour 2024 (la casa itinerante di Babbo Natale che l’1 dicembre propone la sua unica tappa in Umbria) e la Spello Brick Christmas edition con i famosi mattoncini LEGO® (L’allestimento prevede l’utilizzo di un albero di Natale alto 2.40 e la disponibilità di oltre 300 palline da costruire finalizzate all’addobbo con i famosi mattoncini LEGO®, con un laboratorio adatto dai cinque ai 99 anni). L’inaugurazione è in programma venerdì 29 novembre alle 16 in Piazza della Repubblica e poi si rimarrà aperti fino alle 20, mentre sabato 30 e domenica 1 dicembre gli orari sono dalle 10 alle 20. L’iniziativa è organizzata dagli Amici di Spello con il patrocinio del Comune.

Intanto è partita dal 21 novembre la pubblicità del Natale ad Assisi e per il turismo invernale. “Proseguiamo con la strategia di promozione e comunicazione nazionale – afferma l’assessore al turismo, Fabrizio Leggio – con l’obiettivo di consolidare definitivamente Assisi fra le mete turistiche più importanti del periodo natalizio. La campagna rafforza e rilancia il brand iconico ‘Sì Assisi’, lanciato la scorsa primavera, che ha reso la nostra città ancor più protagonista come luogo ideale di vacanza in ogni periodo dell’anno, con opportunità straordinarie per diversi target di turisti”. La campagna – on air fino primi di gennaio 2025 – è multicanale, su web, canali social e mezzi tradizionali. Prevede infatti una pianificazione mirata nel circuito di affissione delle metropolitane di grandi città italiane come Roma e Milano, l’utilizzo di impianti sul territorio umbro e una content strategy nei canali social ufficiali della promozione turistica del Comune di Assisi.

Foto di Markus Spiske | via Unsplash

