Natale a Perugia 2023: il programma degli eventi tra mercatini casa di Babbo Natale, trenino e tanto altro

Shopping e mercatini, la casa di Babbo Natale e il trenino, mostre e laboratori per bambini, concerti e spettacoli, la pista di ghiaccio (articolo su Umbria Social). Tutto questo e molto altro sarà possibile trovare nel Natale a Perugia 2023: la magia delle atmosfere natalizie sta per tornare ad animare il centro storico del capoluogo umbro con eventi ed attrazioni per tutti i gusti.

Il programma del Natale a Perugia 2023 andrà in scena dal 24 novembre fino al 7 gennaio per un Natale.….perfetto. A presentare gli eventi e le iniziative, frutto della stretta collaborazione tra molteplici enti ed associazioni: Comune di Perugia, Regione Umbria, Consorzio Perugia in Centro, Galleria Nazionale dell’Umbria, Fondazione Perugia, Post, borghi ed associazioni del centro storico ecc, gli assessori Clara Pastorelli (commercio) e Gabriele Giottoli (sviluppo economico), la dirigente servizio turismo della Regione dell’Umbria Antonella Tiranti, il presidente del Consorzio Perugia In Centro Paolo Mariotti, Lucia Boccolini di Magenta Events, Alessadro Granieri della confraternita del Sopramuro, Francesco Gatti, presidente del Post, la responsabile dell’ufficio comunicazione del Comune di Perugia Simona Cortona ed i rappresentanti dei borghi/associazioni. . (Continua dopo la mappa)

L’obiettivo delle iniziative natalizie 2023 a Perugia è quello di dar vita ad eventi che coinvolgano tutto il centro e non solo corso Vannucci ed aree limitrofe, proponendo attività per tutte le età ed i gusti. Un progetto aperto ed inclusivo che consentirà di rinnovare molto rispetto al passato nel segno della qualità. Nell’acropoli ci saranno le tradizionali luminarie con motivi color colore oro e argento a flash bianco. Quest’anno l’illuminazione, al via dal 24 novembre ore 17, interesserà anche gli alberi di viale Indipendenza. Torna l’albero gigante di 18 metri in piazza IV novembre, mentre le novità assolute sarà rappresentata alla cometa illuminata di 23 metri di lunghezza posizionata presso i giardini Carducci e visibile anche dalle periferie. Ai giardini sarà proposta un’altra novità con il giardino del gusto dove, grazie alla collaborazione con Coldiretti, ci saranno i prodotti del territorio, laboratori, dimostrazioni, ecc.

Ripartono i mercatini di Natale a Perugia 2023 (24 novembre-7 gennaio) lungo corso Vannucci ed in piazza della Repubblica con i nuovi stand utilizzati per la fiera dei Morti prodotti di artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli; durante questo periodo, esattamente dal 7 al 10 dicembre, si terrà la seconda edizione di Dolcissima Perugia con prodotti dolciari e da forno tipici del Natale. Imperdibile la pista del ghiaccio, che dopo le esperienze in piazza della Repubblica e in piazza Matteotti si trasferisce in una location d’eccezione, ossia piazza Italia. Sarà una struttura assolutamente innovativa con percorso su misura (700 metri quadri) che riprende la conformazione della piazza. In piazza Matteotti (la piazza del gioco) ci saranno attrazioni (trenino, giostra e stand dedicato ai giochi di una volta), e la casetta di Babbo Natale, arredata con materiali provenienti da Cortina d’Ampezzo.

Tra i punti centrali del programma di Natale sarà il centro camerale Alessi di via Mazzini, dove in collaborazione col Post, tornato protagonista come ha ricordato il presidente Francesco Gatti grazie all’ingresso del socio privato Gesenu, saranno realizzati laboratori ed attività per tutte le età, nonché ospitate due mostre: la prima sui 100 anni del luna park con i lavori dei ragazzi e ragazze delle scuole, la seconda sulla pop art. Ed ancora: animazione lungo le vie della città con artisti di strada, elfi, gnomi, fate e folletti, il treno di Natale per scoprire gli angoli più belli di Perugia ed i suggestivi concerti sulle terrazze dei palazzi del centro storico.

Ricchissimo il programma degli eventi culturali del Natale a Perugia 2023 e delle biblioteche (Sandro Penna, San Matteo degli Armeni, Biblionet ed Arconi) con momenti di musica, arte e teatro, letture, giochi e laboratori. Un calendario che, partendo da palazzo Penna sede della mostra sul Perugino, si snoderà in vari luoghi della città, con focus sulla sala dei Notari di palazzo dei Priori ove si terranno numerosi concerti: tra i tanti il 20 dicembre Canto di Natale con il coro di bambini e bambine protagonista.

L’offerta culturale si arricchisce inoltre dei preziosi contributi della Galleria Nazionale dell’Umbria, della fondazione Perugia e della fondazione Ranieri di Sorbello con le loro proposte a tutto tondo. Infine tantissima vivacità nei borghi con i programmi proposti dall’associazione Borgo Bello, dall’associazione Priori, dall’associazione Vivi il Borgo, dall’associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa e dall’associazione Rione di Porta Eburnea. Si spazia dai seguitissimi presepi (la via dei presepi sarà in corso Bersaglieri, ma anche in via dei Priori), alla proiezione di film, dai concerti ai laboratori, dal teatro (per bambini, bambine ma anche per adulti) agli spettacoli. Gianfranco Faina e Francesco Pinelli hanno invitato cittadini e turisti a godere degli eventi che vengono proposti su tutto il centro storico, spaziando dal corso fino alle aree più esterne dove regnerà un’assoluta vivacità. A farla da padrone, hanno detto, saranno i presepi proprio nell’anno che fa registrare gli 800 anni dalla fondazione da parte di San Francesco. Novità assoluta ci sarà in corso Bersaglieri dove i presepi, per loro natura statici, si animeranno grazie all’intelligenza artificiale. Da non perdere, sempre in corso Bersaglieri, la cereria medievale. (Continua dopo la foto della presentazione)

I PUNTI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA DEL NATALE A PERUGIA 2023

Nelle vie dell’acropoli e nei borghi, con accensione ufficiale fissata per il 24 novembre, ci saranno le imperdibili luminarie aeree: le “tesate” con motivi color colore oro e argento a flash bianco avente tecnologia led a basso consumo energetico, saranno il filo conduttore dell’installazione coordinata. L’illuminazione si estende nell’edizione 2023 anche in viale Indipendenza con installazione sui lati esterni degli alberi così da essere visibile da grande distanza.

Novità assoluta di quest’anno è l’installazione ai giardini Carducci di una stella cometa illuminata di 23 metri di lunghezza. L’illuminazione riprende il motivo delle luminarie natalizie, dai colori oro flash bianco, a tecnologia led a basso consumo energetico e consentirà di identificare il centro storico essendo visibile dalla periferia e da alcuni quartieri della città.

Non mancherà in piazza IV novembre l’albero gigante ecocompatibile di 18 metri di altezza che riprende il motivo delle luminarie natalizie, dai colori oro flash bianco, a tecnologia led a basso consumo energetico, ricoperto in verde carpet. In questo caso l’accensione è prevista per venerdì 8 dicembre.

Nel Natale a Perugia 2023 non mancano i mercatini natalizi: a corso Vannucci e piazza della Repubblica (dal 24 novembre al 7 gennaio) spazio ai mercatini di Natale, con prodotti di artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli. Nei giorni 7/8/9/10 dicembre verrà promossa al loro interno la seconda edizione di “Dolcissima Perugia”, dedicata alla ai prodotti dolciari e da forno tipici del Natale.

Altra novità è ai giardini Carducci dove sorgerà il giardino del gusto, una tensostruttura in collaborazione con Coldiretti, dove verranno promossi e sostenuti alimenti di qualità e rappresentativi del nostro territorio ed i piatti tipici del natale. Al suo interno attività di laboratorio, dimostrazioni, consigli utili e buone prassi contro lo spreco di cibo per grandi e piccini. Inaugurazione venerdì 8 dicembre.

Da non perdere la pista del ghiaccio, che dopo le esperienze in piazza della Repubblica e in piazza Matteotti, per il Natale a Perugia 2023 si trasferisce in una location d’eccezione, ossia piazza Italia. Sarà una struttura assolutamente innovativa con percorso su misura che riprende la conformazione della piazza. Inaugurazione il 24 novembre.

Piazza Matteotti dal 24 novembre si trasforma in piazza del gioco, con attrazioni per grandi e piccoli: trenino, la giostra Carousel con cavalli e lo stand dedicato ai giochi di una volta, tiro ai barattoli e tiro al bersaglio con premi. In piazza ci sarà anche l’amatissima casetta di Babbo Natale, che accoglierà i bambini nei fine settimana che precedono la festa raccontando avventure e lasciando foto ricordo. Sarà presente anche una cassetta dove i bambini potranno lasciare le loro letterine.

All’interno del Centro Camerale “G. Alessi” in via Mazzini in collaborazione con P.O.S.T. Perugia verrà allestito dall’8 dicembre uno spazio laboratorio per bambini e ragazzi con esperienze creative e occasioni di svago intelligente.

Le aperture saranno nei giorni: 8-9-10 dicembre, 15-16-17 dicembre, 22-23-24 dicembre, 28-29-30-31 dicembre, 4-5-6-7 gennaio con orario dalle 15:30 alle 19:00.

Sono previste tre tipologie di attività.

per tutti

-Che invenzione vorresti per Natale? materiali e disegni per disegnare, scrivere e colorare l’invenzione che si vorrebbe sotto l’albero di Natale. I disegni verranno poi appesi sull’albero e i più originali pubblicati sui social.

-Non sprechiamo il Natale: nella sala verrà posizionato un exhibit in cui gli utenti potranno togliersi ogni dubbio relativo allo smaltimento dei rifiuti natalizi (nastri, cartacce, residui di cibo ecc.).

-Light painting: i visitatori potranno disegnare e scrivere con la luce per poi portarsi a casa una foto digitale ricordo.

Attività baby (3-5 anni): Colora la tua borsetta natalizia: I bambini potranno personalizzare e portare a casa la propria shopper natalizia.

Attività bambini (6-10 anni):

-biglietto LED di Natale: a partire da dei cavi elettrici e qualche led si costruiranno scintillanti biglietti augurali da consegnare ai propri cari.

-Babbo Natale si è dimenticato i regali! Sfruttiamo il coding e un po’ di fantasia per riportare a Babbo Natale i regali che sono caduti dalla slitta.

-Heroes4Nature: applicando le tecniche del gaming e del tinkering, si proporrà un gioco tra sfide globali e superscienziati pronti a usare le proprie conoscenze per salvare il mondo.

Sempre all’interno del centro Alessi sarà allestita la mostra per i 100 anni del luna park con i lavori dei bambini delle scuole perugine.

Al centro Alessi infine si terrà la mostra della pop art vista dagli artisti perugini.

E’ prevista anche l’animazione delle vie con artisti di strada, elfi, gnomi, fate e folletti. In programma eventi ludici e di intrattenimento nei giorni 24/25 novembre; 2/3 dicembre; 8/9/10 dicembre; 16/17 dicembre; 23/24/25 dicembre lungo Corso Vannucci e vie limitrofe.

Ritorna il Christmas train, il trenino che accompagnerà adulti e bambini nella scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico della città e dei suoi borghi. Il treno sarà attivo tutti i fine settimana dall’8 dicembre con biglietto a pagamento. Sono previste agevolazioni per le famiglie.

Non mancheranno gli apprezzati concerti dalle terrazze dei palazzi del centro storico, in programma il 24/25 novembre; 2/3 dicembre; 8/9/10 dicembre; 16/17 dicembre; 23/24/25 dicembre. (Continua dopo la foto)

GLI EVENTI CULTURALI DEL NATALE A PERUGIA 2023

Gli eventi culturali per “un Natale perfetto” a Perugia toccano momenti di musica, arte e teatro, in un viaggio ideale tra i luoghi storici del Centro e dei quartieri. Un itinerario che prende avvio sulla soglia di Palazzo della Penna per snodarsi tra le sale più suggestive di Palazzo dei Priori e dei luoghi d’arte, dalla Rocca Paolina alla Domus Pauperum passando per la ex Chiesa della Misericordia.

Eccoli nel dettaglio:

-“Rinascimento in bottega. Perugino tra i grandi della storia” Palazzo della Penna, dal 29 ottobre al 28 gennaio 2024. Dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00

Fiore all’occhiello delle celebrazioni del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci, la mostra chiude l’anno dedicato al Divin Pittore e si arricchisce di eventi collaterali dedicati al Natale. Dal 7 al 10 dicembre e dal 4 al 7 gennaio alle ore 17:00, il cortile di Palazzo della Penna si illuminerà con “Il Pantheon di Pietro Perugino”, una sceneggiatura proiettata che racconta alcuni “backstage” delle opere del Vannucci. Inoltre, tutti i giovedì alle ore 16, il pubblico avrà la possibilità di essere accompagnato gratuitamente in una visita guidata lungo tutto il percorso di mostra previa prenotazione.

-Gli spettacoli. La Sala dei Notari indossa il vestito della festa e si trasforma nel salotto musicale della Città. Con un’agenda molto fitta che prenderà il via l’8 dicembre, si alterneranno bande musicali, Musica dal Mondo, un coro, le accademie filarmoniche, una compagnia di danza e il Concerto di Capodanno, per concludere il 15 gennaio con uno spettacolo teatrale.

-Con Civitas Perusina, i luoghi più iconici della storia di Perugia terranno le porte aperte per tutte le festività. Ogni sabato alle ore 10:00 il pubblico potrà essere guidato attraverso le sale del Nobile Collegio della Mercanzia e del Nobile Collegio del Cambio, tra la Sala Rossa, la Sala Gialla e la Sala del Consiglio comunale di Palazzo dei Priori, alla scoperta dell’antico potere civico della Città.

-Le strade del Natale condurranno oltre il limitare del centro storico, con eventi di teatro, arte e musica che scandiranno la vita di tutti i quartieri. Le date e i luoghi dettagliati saranno consultabili all’indirizzo http://www.turismo.comune.perugia.it

-Mercoledì 20 dicembre ore 15.30 presso la sala dei Notari la Scuola di Musica “La banda degli Unisoni” e Istituto Comprensivo Perugia 15 presentano: “un canto di Natale” racconto in musica di F.Rossi, M. Revoyera, C. Arcelli, dal racconto originale di Charles Dickens

Canta il grande coro dei bambini di tutte le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Perugia 15.

LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE RANIERI DI SORBELLO PER IL NATALE A PERUGIA 203

Anche la fondazione Ranieri di Sorbello, nella sua sede di piazza Piccinino 9, propone alcune iniziative.

-Si comincia con la mostra Raccontare il Perugino, impressioni e resoconti di viaggiatori stranieri in Umbria alla scoperta di Pietro Vannucci, visitabile fino a martedì 9 gennaio 2024.

Visite guidate ore 10.30; 11.30; 12.30.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio visite guidate ore 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 17.00

-Martedì 19 dicembre ore 18.00 “Una cantata di Natale”, “Non so qual più m’ingombra, gioia o stupore!” a cura dell’Ensemble strumentale Ars et Labor con il contralto Asia Trifari. musiche di Alessandro Scarlatti

-Iniziative per bambini: viaggio nel tempo a Palazzo Sorbello, visita guidata con l’ausilio di un libro gioco (per bambini dai 5 agli 8 anni) in queste date: 26 e 28 novembre ore 15; 5, 10, 12 e 17 dicembre ore 15; 9 gennaio ore15.

Prenotazioni ed informazioni ai numeri 075 5732775 – 075 5733669 -didattica.fondazioneranieri@gmail.com

LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE PERUGIA PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA AL NATALE A PERUGIA 2023

Nel cartellone di Natale è presente anche la fondazione Perugia con due iniziative.

-In occasione del cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci, detto il Perugino, Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri presenta “Nero Perugino Burri”. La mostra, visitabile fino al 7 gennaio, mette in dialogo le opere dei due tra i più grandi artisti umbri attraverso l’uso comune del colore nero ed è curata da Vittoria Garibaldi e dal Presidente di Fondazione Burri Bruno Corà. Si avvale di prestiti provenienti da alcuni fra i più prestigiosi musei del mondo, tra cui il Museo del Louvre di Parigi, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e la Galleria Nazionale dell’Umbria, oltre alla Fondazione Burri.

In dialogo con i capolavori di Perugino ci sono una decina di opere di Alberto Burri.

-Come ogni anno Fondazione Perugia rinnova gli auguri di Natale alla città con il suggestivo Presepe artistico allestito nella vetrina che affaccia su Corso Vannucci.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare le oltre sessanta statue, realizzate dai sapienti maestri di questa arte che raffigurano la Natività.

GLI EVENTI DEL NATALE A PERUGIA 2023 ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA

Non poteva mancare nel periodo natalizio un tuffo nell’arte e nella cultura con le iniziative a cura della Galleria nazionale dell’Umbria. Eccole in dettaglio:

Mostre in corso

-fino al 14 gennaio 2024: Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative;

-fino al 14 gennaio 2024 Sguardi su Perugino. Dall’età moderna al contemporaneo

Novembre 2023

Eventi

-giovedì 16 novembre 2023 ore 17.00 Sandro Penna secondo me. Musica, follie, racconti e bugie intorno a uno dei più grandi poeti del Novecento di e con Max De Aloe (voce narrante/armonica cromatica e fisarmonica).

-martedì 21 novembre 2023 ore 21.00 Postmodernissimo, via del Carmine 4, Perugia, Proiezione del film Umano non umano (1969) di Mario Schifano (www.postmodernissimo.com)

Percorsi in mostra

-Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative venerdì 3, 17, 24 novembre ore 17.00

Appuntamento con il curatore

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative: giovedì 9 novembre, ore 17.00: incontro con Roberto Deidier; martedì 14 novembre, ore 17.00: incontro con Tommaso Mozzati; giovedì 30 novembre, ore 17.00: incontro con Carla Scagliosi.

Trenta minuti di capolavoro

domenica 26 novembre ore 17.00 Storia e segreti di un’opera nel racconto di mezz’ora: La Pala di Santa Maria dei Fossi di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio

Dicembre 2023

Eventi

-martedì 5 dicembre 2023 ore 21.00 Postmodernissimo, via del Carmine 4, Perugia Proiezione del film Morire gratis (1968) di Sandro Franchina (www.postmodernissimo.com).

-venerdì 22 dicembre, ore 17 Nel primo giorno delle vacanze di Natale, i bambini e le loro famiglie potranno scoprire la Galleria Nazionale dell’Umbria seguendo le tracce di una simpatica (e famosa!) cagnolina a pois, che di recente ha percorso le sale del nostro Museo. La visita si concluderà con un laboratorio per conoscere lo spolvero, la tecnica con cui gli artisti del passato trasferivano i loro disegni. Bambini 6-12 anni

Percorsi in mostra

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative venerdì 15, 22 dicembre ore 17.00.

Letture poetiche

venerdì 1° dicembre, ore 16.30 Percorso in mostra, letture e riflessioni sulle poesie di Sandro Penna, in collaborazione con il progetto Incontriamo la poesia della Biblioteca Comunale di Corciano, con la partecipazione del poeta Paolo Piazza.

Visite guidate

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative domenica 3 e 10 dicembre ore 17.00.

Gennaio 2024

Percorsi in mostra

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative venerdì 5 e 12 gennaio 2024 ore 17.00

Letture poetiche

mercoledì 10 gennaio, ore 16.30 Percorso in mostra, letture e riflessioni sulle poesie di Sandro Penna, in collaborazione con il progetto Incontriamo la poesia della Biblioteca Comunale di Corciano, con la partecipazione del poeta Paolo Piazza.

Visite guidate

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative domenica 7 gennaio 2024 ore 17.00

IL NATALE NEI BORGHI

Negli angoli più suggestivi della città, borghi ed associazioni presentano numerosi appuntamenti per grandi e piccoli.

Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa

L’atmosfera natalizia sarà assicurata dalla tradizionale “Via dei Presepi” (corso Bersaglieri) che festeggia quest’anno i 10 anni di vita. In mostra: civ. 30 Presepe antico, Presepe delle Regioni d’Italia, grotta della Natività; civ. 30 Presepe delle api, civ. 34 Presepe tradizionale, civ. 44 Storia del Presepe, civ. 54 Presepe monumentale Città di Perugia e Presepe delle Arti e dei mestieri, civ. 84 Rassegna di Presepi in legno, civ. 98 Presepe napoletano, civ. 114 Cereria medievale, Chiesa di Sant’Antonio abate: Grandioso Presepe meccanizzato; abside della chiesa Presepe con figure a grandezza naturale in legno, Piazzetta del porcellino: Presepe arabo e della Pace tra i Popoli.

Aps propone inoltre eventi nel segno del gioco e del dopogioco.

-venerdì 8 dicembre ore 17,00 Corso bersaglieri, 30 Inaugurazione della Via dei Presepi con musica in strada della “Bandaccia”, a seguire momento conviviale per la presentazione delle iniziative del quartiere per il Natale

-domenica 10 dicembre dalle ore 15,30 Oratorio di Sant’Antonio abate Cine – proiezione di cortometraggio per bambini.

-domenica 10 dicembre ore 16,00 Corso bersaglieri, 30 – Spazio Bloom Apertura dello Spazio “I giochi della tradizione” con il “Gioco della Trottola” di Vasco Fioriti

-domenica 10 dicembre ore 17,00 Chiesa Sant’Antonio abate Cerimonia di restituzione dell’opera restaurata “L’Evangelista San Luca” del pittore seicentesco Carloni nell’ambito dell’iniziativa “L’Arte finanzia l’Arte”.

A seguire “Polifonia sacra e profana”, Coro dell’Università degli Studi di Perugia

-Sabato 16 dicembre ore 16,30 Corso Bersaglieri 114, Inaugurazione della “Cereria medievale” per la fabbricazione di candele natalizie e Presepi in cera d’api naturale;

-Sabato 16 dicembre ore 17,30 Corso Bersaglieri, 30 – Spazio Bloom Giochi per bambini e arrivo di Babbo Natale.

-Sabato 16 dicembre dalle ore 19,30 Oratorio di Sant’Antonio abate “Dove si Balla” Festa dei Borgaroli con i balli di Tarantarci

-domenica 17 dicembre dalle ore 15,30 Oratorio di Sant’Antonio abate Cine- proiezione di cortometraggio per bambini e cinema muto americano ed europeo con accompagnamento musicale. Tutte le domeniche alle 17,00 “Il rito del the delle cinque”

-domenica 17 dicembre ore 17,00, Chiesa Sant’Antonio abate “Concerto di Natale”

Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia

-Venerdì 22 dicembre, ore 18,00 – Oratorio Sant’Antonio abate Conferenza – concerto di e con Patrizia Iorio e Andrea Volpini

-domenica 24 dicembre dalle ore 15,30 Oratorio di Sant’Antonio abate Cine – proiezione di cortometraggio per bambini

-domenica 31 dicembre 2023 dalle ore 15,30 Oratorio di Sant’Antonio abate Cine – proiezione di cortometraggio per bambini e cinema muto americano ed europeo con accompagnamento musicale

-Sabato 6 gennaio 2023 Corso bersaglieri, 30 – Spazio Bloom Gran Tombola del Borgo

-domenica 7 gennaio 2023 dalle ore 15,30 Oratorio di Sant’Antonio abate Aspettando Sant’Antonio. Il Grande Gioco dell’Oca;

-domenica 14 gennaio dalle 10 festa di Sant’Antonio Abate.

Associazione Rione di Porta Eburnea

-Domenica 10.12.2023 (ore 17.00): Storie e racconti di Natale per bambini narrate dall’attore/regista Roberto Biselli presso l’Oratorio dell’Annunziata.

-Sabato 16.12.2023 (ore 15.00): Visita ai presepi di Porta Eburnea. Un suggestivo itinerario nella storia e nelle tradizioni popolari del Rione conducendo alla scoperta di presepi nascosti (Chiesa di San Michele in Porta Eburnea, convento di Sant’Antonio, Chiesa di Santo Spirito fino ad arrivare al monumentale presepe napoletano della Chiesa di Santa Giuliana).

-Domenica 17.12.2023(ore 15.00): Incontro con il Luogotenente Paolo Votta della Scuola di Lingue estere dell’Esercito di Santa Giuliana che ci presenterà il presepe napoletano alloggiato nella chiesa, dono natalizio del Cappellano Militare di Vittorio Veneto ai soldati che non potevano tornare a casa per Natale; il peculiare presepe è stato creato dalla famiglia Scuotto di Napoli (che ha creato anche il presepe per il Re Juan Carlos I di Spagna nella reggia di Madrid).

-Domenica 14 Gennaio 2024 (dalle ore 16 .00); Ci sarà la tradizionale tombolata natalizia presso la Sala degli Archi del Collegio della Sapienza. Anche quest’anno sarà organizzata dall’Associazione Rione di Porta Eburnea APS e dal Magnifico Rione di Porta Eburnea. I premi saranno offerti dalla Associazione Rione di Porta Eburnea e dal Magnifico Rione di Porta Eburnea.

Associazione Priori

-La Torre degli Sciri sarà aperta dalle ore 11 alle ore 12:30 ogni sabato e domenica (chiusa il 24-25-31 dicembre), inoltre dal 1 dicembre all’8 dicembre, dal 26 al 30 dicembre, dal 4 al 7 gennaio. Sarà aperta dalle 15 alle 17 venerdi 8 e martedì 26 dicembre.

-Dal presepe di san Francesco 800 anni di tradizione:

Presepi allestiti in alcune vetrine delle attività della via

Presepe allestito in via sant’Agata 1 presso il pozzo etrusco/medioevale

Presepe allestito in via Vermiglioli 3

Presepe allestito nella chiesa di san Filippo

Presepe allestito nella nicchia esterna della chiesa di s. Stefano

presepe allestito nella chiesa di Santo Stefano

Presepe allestito dai bambini in via del Poggio

Presepe allestito nella chiesa di san Bernardino

