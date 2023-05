Calendimaggio 2023, le foto più belle della manifestazione

Una manifestazione baciata dal meteo clemente e dal clima mite, il palco strapieno, un riscontro sul web senza precedenti grazie anche allo streaming di tutta la festa, quattro giorni di tempi rispettati rispetto ad altri anni in cui tra un corteo e l’altro c’era anche un’ora e passa di attesa. Si è concluso, con un generale consenso e successo, il Calendimaggio 2023, che ha rinnovato le emozioni della Festa di Assisi per piazze e vicoli della città: “In questo Maggio – le parole del presidente Marco Tarquinio – abbiamo vissuto un’edizione della Festa di Calendimaggio davvero bellissima, per intensità e qualità della rievocazione storica e della messa in scena spettacolare e musicale”.

Il Calendimaggio 2023 si è aperto il primo giorno con la consegna delle chiavi del sindaco al Maestro de Campo Bruno Cianetti, l’investitura dei giurati – la professoressa Chiara Bertoglio, il professor Antonio Musarra e il dottor Ciro D’Emilio – il ritorno del Palio in piazza riportato dalla Nobilissima Parte de Sopra e i bandi di sfida. Le Parti hanno anche ricordato Davide Piampiano, il giovane partaiolo scomparso a inizio anno. A sera, le scene di vita medioevale della Nobilissima Parte de Sopra.

Il giorno dopo è stata la volta di Madonna Primavera, vinta dalla Magnifica 2-1 (qui le foto più belle e i video). Nel corteo dei rossi del Calendimaggio 2023 il narratore, che è il Maggio, descrive i tre Rioni come i tre mesi che costituiscono la primavera; le madonne impersonificavano i fiori – giglio, fiordaliso, primula gialla, edera e rosa rosa; a seguire i bambini, che simboleggiano la primavera. Per i Mammoni le cinque Madonne, accompagnate dalle loro famiglie, rappresentano le cinque arti: astronomia (Monna Francesca), la poesia (Monna Diletta), la danza (Monna Lavinia), la storia (Monna Agnese) e il teatro (Monna Elena). A vincere in quanto abbinata al balestriere Davide Pascolini è stata Monna Anna Chiara Sarnataro. A sera, le scene di vita medioevale della Magnifica Parte de Sotto (qui le foto più belle e i video). (Continua dopo la gallery – FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisi News)

Venerdì è stata invece la volta del Calendimaggio dei piccoli, vinto 3-0 dalla Nobilissima parte de Sopra , con l’esibizione anche degli Sbandieratori di Assisi (qui le foto più belle e i video). La sera i cortei storici notturni (qui le foto più belle e i video). Sabato il giorno finale del Calendimaggio 2023: dopo i cortei del giorno (qui le foto più belle e video), la sfida canora. Alle 1.20 circa di notte, il verdetto con la Magnifica, salita a quota 31 vittorie, che batte la Nobilissima per 2-1 (qui le foto più belle e i video).

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata