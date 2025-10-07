Premio Francesco Dattini 2025, a vincere la Pro Loco Tornimparte

La Pro loco vincitrice del Premio Francesco Dattini 2025 – arrivato alla diciannovesima edizione organizzato dalle Pro loco Unpli assisano e riservato alle Pro loco della Regione che offre l’olio per la lampada sulla tomba di San Francesco – è la Pro Loco Tornimparte (AQ), che ha portato a casa un quadro ricamato realizzato dall’Accademia Punto Assisi raffigurante una scena tratta dal ciclo pittorico di Giotto che si trova nella Basilica di S. Francesco in Assisi (S. Francesco appare al capitolo di Arles). Uomo di grande spessore, Dattini ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e ragione. Nonostante la sua malattia, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo incoraggiava gli altri ad non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare.

Per l’occasione, sono intervenuti, per il Comune di Assisi il sindaco Valter Stoppini, gli assessori Fabrizio Leggio e Scilla Cavanna, il Presidente Unpli Umbria Francesco Fiorelli, il Presidente della Pro Loco Tornimparte Domenico Fusari, la famiglia di Dattini, le Pro Loco del comitato locale Unpli Assisano e i partecipanti della staffetta da Francesco a Francesco. A seguire l’incontro “Il volontariato come dono” e con i camminatori della staffetta “da Francesco a Francesco” in cammino da Roma ad Assisi; non è mancata l’inaugurazione della mostra “Viaggio in Italia attraverso le sue regioni”. Il premio Francesco Dattini 2025 e è iniziata il 29 settembre ad Assisi sala ex Pinacoteca con l’apertura della “Mostra viaggio in Italia, attraverso le sue regioni”. Il 4 ottobre a Capodacqua con la visita alla tomba di Francesco poi é proseguita nel pomeriggio a Rivotorto con la celebrazione liturgica presso il Santuario Francescano in ricordo di Francesco.

Il premio organizzato dalle Pro-Loco del comitato Unpli assisano : Pro Loco dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Nocera Umbra, Spello, Valtopina, e dall’UNPLI Umbria ed è riservato alle Pro-Loco della regione che dona l’olio alla lampada della tomba di S. Francesco in Assisi, trattasi di un concorso che ha come tema cultura, storia, ambiente, società e solidarietà con riferimento specifico a ricerche sull’origine del territorio, feste e

rievocazioni storico-folkloristiche e azioni di solidarietà

