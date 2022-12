Concerto di Natale a San Francesco 2022, le foto più belle della registrazione ad Assisi

Come sempre un grande successo per il Concerto di Natale a San Francesco 2022. L’evento, giunto alla 37’esima edizione e registrato questa mattina nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, verrà trasmesso il 25 dicembre in eurovisione su Rai 1 dopo il messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre. Il tradizionale concerto natalizio, giunto alla 37a edizione, ha visto la partecipazione del mezzosoprano Katherine Jenkins con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro David Giménez. Presenti tra gli altri il clarinettista Enrico Maria Baroni, il violinista Alessandro Milani, e il Coro Maghini diretto da Claudio Chiavazza.

Il concerto è stato aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni: “In questo giorno divino in cui si baciano la terra e il cielo, in questo lembo del mondo che trasuda santità e bellezza desidero ringraziare per la nostra madre terra e per l’universo intero, godimento e compito di ciascuno, per chi ne ha cura e non lo svilisce. Io ringraziare desidero per la memoria degli antichi e la sapienza dei piccoli; per chi coltiva la vita, vita di chi sta per venire al mondo di chi raccoglie le forze per l’ultimo viaggio vita di ogni migrante nei mari e sulla terra e vita di chi da solo non ce la fa”. “Io ringraziare desidero – ancora le parole di fra Marco – per i mansueti e gli umili di cuore, per gli artigiani della pace che non rispondono al male col male e non alzano una mano contro il fratello. Io ringraziare desidero ‘per quelli che perdonano per lo Tuo amore’ e per lo stesso amore affrontano infermità, ingiuria e tribolazione. Io ringraziare desidero per Francesco d’Assisi e per ogni poeta del mondo che mi ha donato queste parole. Io ringraziare desidero per questo Dio che ha preso carne, per la sua compagnia dolce e consolante, ‘amor che muove il sole e le altre stelle’,ve per te fratello, per te, sorella che voglio amare di quell’amore”. Il Concerto di Natale a San Francesco 2022 è stato aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, e verrà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 e in Eurovisione domenica 25 dicembre alle 12.25 e in replica alle 21.15 su Rai5.

Foto della rivista San Francesco

