Natale a Costa di Trex: arrivano albero, presepe e anche Babbo Natale dal campanile

ASSISI – Anche la Pro loco di Costa di Trex si prepara a vivere le prossime festività con una serie di iniziative per grandi e piccini. Novità di quest’anno nel Natale a Costa di Trex l’accensione dell’albero di Natale, realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi e l’allestimento dell’albero dei Desideri da parte dei bambini del catechismo che hanno preparato le palline con i loro pensieri e disegni. Il momento di accensione del grande albero e di addobbo di quello dei bambini ci sarà sabato 16 dicembre alle ore 17,00 presso la chiesa parrocchiale di Costa di Trex. La cerimonia, che sarà animata dai canti, vedrà anche l’inaugurazione del presepe artistico, realizzato accanto alla chiesa e che resterà visibile a residenti, turisti e passanti per tutte le festività natalizie. A benedire la natività sarà il parroco don Cesare Provenzi che poi accenderà l’albero insieme al sindaco Stefania Proietti e al presidente della Pro loco, Marina Rosati. A seguire un momento di convivialità e di scambio degli auguri.

Le iniziative del Natale a Costa di Trex non si fermano qui e il 22 dicembre dalle ore 20,30 tutti con il naso all’insù per vedere l’arrivo di Babbo Natale con dolci e regali per i più piccoli dal campanile della Chiesa. A seguire tombolata delle feste nei locali parrocchiali. Il 26 dicembre si rinnova la tradizionale cerimonia della consegna del Premio Santo Stefano, istituito dalla Pro loco per dare merito a chi in diversi modi e in differenti ambiti, ha avuto ed ha a cuore il futuro della montagna con particolare attenzione al Monte Subasio. La consegna avverrà subito dopo la santa messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

