Natale 2023 a Bastia Umbra, tornano il Capodanno in piazza e gli alberi dei Rioni (foto)

Tante iniziative per grandi e piccoli, fino al 7 gennaio anche il Little village Christmas

Il Natale 2023 a Bastia Umbra quest’anno avrà una novità: per la prima volta da qualche anno tornerà infatti la Festa di Capodanno a Bastia organizzata da Ente Palio Riverock e Rollover, nel piazzale delle Poste, il 31 dicembre. Sono tante le iniziative per grandi e piccini, entrate nel vivo in questi giorni e in programma fino a metà gennaio: dall’accensione degli alberi artistici dei Rioni, passando per i laboratori per bambini, uno spettacolo itinerante per le vie della città, un gruppo in frack bianchi e trampoli, l’accensione degli alberi di Natale addobbati dai bambini a Ospedalicchio.

Nei giorni scorsi, dopo la visione dei quattro alberi dei Rioni, la giuria ha decretato vincitore quello del Rione Portella; a seguire Moncioveta, San Rocco e Sant’Angelo. Gli alberi sono visibili davanti alla Rocca Baglionesca (Sant’Angelo), Piazzetta Cavour (Moncioveta), davanti alla Chiesa di San Rocco e in Via Firenze, di fronte all’arco della Portella (Rioni omonimi). Fino al 7 gennaio nei fine settimana e festivi, nel programma del Natale 2023 a Bastia Umbra, il Little village Christmas, in Piazzetta Franchi, il piccolo villaggio di Natale a cura della Pro loco e degli Istituti scolastici. Il Natale 2023 a Bastia Umbra è partito lo scorso weekend con l’accensione delle luminarie, delle video proiezioni e del grande albero alle ore 17.30 in Piazza Mazzini sulle facciate delle chiese di San Michele Arcangelo e Santa Croce con spettacolo di Accademia Creativa. Dal 15 dicembre al 14 gennaio torna la terza edizione della “Lotteria Città di Bastia 50 e 50” organizzata da Confcommercio, Fipe, l’Associazione culturale Impresa e sviluppo. Il 23 dicembre alle 11 riaprirà la chiesa di San Michele Piazza Mazzini, alla presenza del Vescovo e alle autorità religiose e civili.

Da non perdere questa settimana (dal 15 al 20 dicembre, ndr) il concerto di Natale della Banda Musicale di Costano il 16 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale, il Piccolo Villaggio con le Casette di legno decorate in Piazzetta Franchi, con le scuole e la Pro Loco. Saranno giorni con un calendario ricco di sorprese per i bambini con giochi, attività, teatro di burattini. Ma anche musica con i concerti dei Maestri e degli allievi della Scuola di Musica Comunale, con il Coro delle Voci Bianche – Associazione corale città di Bastia. Il 17 dicembre la 45esima edizione dell’Invernalissima, il Premio Insula Romana “L. Quacquarini”. Il 20 dicembre Inaugurazione della Mostra artistica e Documentaria “Benvenuto Crispoldi”.

“Tanti gli eventi per un programma del Natale 2023 a Bastia Umbra pensato per i più piccoli, per i giovani e per chi ha qualche anno in più”, le parole del sindaco Paola Lungarotti”, mentre l’assessore Daniela Brunelli ha presentato il Presepe vivente nel Borgo Antico che si realizzerà il 23 dicembre con le Associazioni, con tutte le scuole e gli istituti del territorio; il 6 gennaio sarà un momento più intimo in Piazzetta Luigi Masi con l’arrivo dei Re Magi alla capanna. Lassessore Stefano Santoni ha sottolineato quanta attenzione sia stata dedicata ai bambini, alla festa che per loro è gioia con la realizzazione del Piccolo Villaggio di Natale, con le figure fiabesche che camminano per le strade, con gli zampognari, con Babbo Natale che arriverà il 24, giorno della Vigilia a Campiglione ed Ospedalicchio. Il 13 gennaio gli eventi natalizi si concluderanno con un grande evento di solidarietà aperto al pubblico con i Medici per caso e altri gruppi musicali.

