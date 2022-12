Speciale meteo Capodanno 2023: clima mite come a Natale

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano lo speciale meteo Capodanno 2023.

Buongiorno a tutti e ben trovati in questo che è il mio appuntamento con voi di chiusura d’anno, molti di voi si staranno preparando per festeggiare la notte di San Silvestro assieme a parenti ed amici! La nostra Umbria sarà protagonista con il collegamento in diretta da Perugia su Rai Uno (una prima assoluta per la città) perciò grande occasione fornirvi una breve indicazione sul tempo che troverete nel weekend.

Diciamo subito che vi sarà una prosecuzione del clima mite iniziato a Natale e questo per coloro che saranno all’aperto a festeggiare l’arrivo del nuovo anno sarà una bella notizia, ci sarà l’alta possibilità di precipitazioni nella sola giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, seguirà una nuova fase mite e ad intermittenza: soleggiata, localmente nebbiosa e con nuvolosità bassa.

Alta pressione sempre ben salda sopra di noi che ci regalerà soltanto “una sbavatura temporanea domani” e qualche pioggia ne “approfittera’ di questa” distrazione”. Purtroppo nota dolente gli inquinanti nell’aria saranno sempre molto elevati dunque sconsiglio uscite all’aperto nei centri urbani, meglio aperta campagna!! Questo speciale meteo Capodanno 2023 è infine grande occasione per me oltre a tutta la redazione di Assisi News ringraziarvi tutti per l’affetto con il quale seguite questa rubrica e per questo ci adopereremo ogni giorno di più per migliorarla. Intanto auguriamo a voi e ai vostri cari tutto il bene del mondo e tanta serenità per questo nuovo anno in arrivo!!

Foto di Tim Zänkert | via Unsplash

© Riproduzione riservata