Befana in Umbria 2024, gli appuntamenti dal 4 al 7 gennaio nelle principali città della regione

Tante le offerte per la Befana in Umbria 2024, non solo ad Assisi (qui la guida agli eventi assisani per l’epifania, dal 5 al 7 gennaio) ma in tante altre località della regione. Ricordiamo che oltre agli eventi con la simpatica vecchietta sono anche gli ultimi giorni per i mercatini natalizi (la guida a quelli umbri) e i presepi viventi e non (la guida a quelli umbri). La guida è stata stilata secondo i comunicati stampa o gli eventi reperibili sul web, sarà aggiornata man mano che usciranno le altre iniziative e per eventuali ulteriori segnalazioni è possibile anche scrivere a info@assisinews.it.

Assisi News parte con il programma della Befana in Umbria 2024 da Perugia, dove a oggi, 22 dicembre 2023, alla biblioteca di San Matteo degli Armeni il 5 Gennaio alle 17 va in scena “Aspettando la befana”. “Leggeremo insieme ‘A scuola dalla befana’ di Nicoletta Asnicar”, anticipano dalla struttura. La trama: “Mancano poche ore all’Epifania, tutto è pronto per la consegna dei dolcetti ma… la Befana ha la febbre! C’è proprio bisogno di una valida aiutante. Che la giovane Annì sia quella giusta? Lei è pronta a imparare tutti i segreti della befaneria e con il suo entusiasmo saprà portare un pizzico di modernità nei vecchi metodi non sempre impeccabili della Befana. A seguire faremo insieme un bellissimo laboratorio per aspettare l’arrivo della Befana”.

La Befana, che arriverà a Bevagna il 5 gennaio, distribuirà doni ai bambini. I più piccoli potranno scrivere la loro letterina a Babbo Natale e lasciarla nella cassetta delle lettere del villaggio. Invece a Cascia l’attesa si concentrerà tutta sull’Epifania e, aspettando la Befana venerdì 5 gennaio dalle 17 alle 19 in piazza Garibaldi, tornerà l’intrattenimento per bambini con ‘La Befana vien di notte’, per scoprire la vera storia della ‘vecchietta’. Sabato 6 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30 tutti nel piazzale San Francesco e in piazza Garibaldi, ci saranno le Befane e tanta musica, animazione, caramelle e dolce carbone. Infine, domenica 7 gennaio in piazza Garibaldi alle 15, intrattenimento teatrale con ‘La fiaba della befana’.

A Città di Castello sono confermati tutti i classici della tradizione tifernate, dalla discesa in canoa di Babbo Natale del 25 dicembre alla Befana volante dei Vigili del Fuoco di Città di Castello nella serata del 6 gennaio, con il grande ritorno il 31 dicembre del Capodanno in piazza, una serata diversa dal passato, pensata per essere una lunga e divertente festa in centro storico aperta a tutti, che inizierà alle 18 con dj-set in Piazza Matteotti, Piazza Gabriotti e Piazza Fanti e proseguirà alle 23,45 con l’orchestra “L’Alternativa” sul palco di Piazza Matteotti.

Nel programma della Befana in Umbria 2024 non manca Deruta con tanti appuntamenti a partire dal 4 gennaio con alle 15 al Museo Regionale della Ceramica “Aspettando la befana”, laboratorio per famiglie a pagamento; il 5 gennaio alle 20.30 a Prato del Sole, Sant’Angelo di Celle “Aspettando la Befana”, cena con tombola e a seguire alle ore 21 in Piazza Unità d’Italia a San Nicolò di Celle la discesa della Befana dal campanile. Il 6 gennaio alle 17 sempre in Piazza Unità d’Italia a San Nicolò di Celle il presepe vivente con arrivo dei re magi a cavallo, mentre alle 18 nella chiesa di San Francesco il concerto di Capodanno della Banda Musicale “Città di Deruta”. Tante le iniziative a Gubbio (qui la guida agli eventi natalizi) oltre a ChristmasLand, i mercatini natalizi e la Grande Ruota del Polo Nord. Piazza Quaranta Martiri, il 5-6-7 gennaio sarà possibile prendere il calesse della Befana: in piazza Quaranta Martiri dalle 16.30 alle 19.30 sarà possibile fare un giro sul bellissimo calesse della Befana trainato da meravigliosi cavalli. Il 6 gennaio alle 11.30 da non perdere invece la Befana del Pompiere in piazza San Giovanni.

Iniziative anche a Marsciano, dove andrà in scena “Aspettando la Befana” alla sede dell’associazione Ricarica, il 4 gennaio, mentre iò 6 gennaio è in programma la Befana on the road in piazzetta San Giovanni e la degustazione della cioccolata e a Montefalco con la ‘Tombola della Befana’, sabato 6 gennaio in piazza del Comune alle 15, quando la Befana che donerà caramelle a tutti i bambini. Sempre a Montefalco, ‘Storie di tetti e camini’, domenica 7 gennaio al Teatro San Filippo Neri, dove dalle 16 alle 17 andrà in scena lo spettacolo per bambini che racchiude tante fiabe animate natalizie (posti limitati, info e prenotazione: 351.5431631, naturalslowlife21@gmail.com). La Befana, infine, scenderà dalla torre di Monte Castello di Vibio il 1° gennaio, portando doni a tutti i bambini.

A Nocera Umbra il 6 gennaio la befana arriva sui trampoli presso i portici San Filippo dalle 16. A chiudere le feste il 7 gennaio al convento frati carmelitani alle 18 ci sarà il concerto augurale per il nuovo anno a cura della corale Santa Cecilia. A Norcia Il 6 gennaio alle 15 arriva la Befana che porta dolci a tutti i bambini e a seguire alle 18 alla sala Digipass si terrà il concerto del complesso bandistico. A Panicale venerdì 5 gennaio alle 17 presso il teatrino di Missiano si terrà lo spettacolo “Aspettando i re magi”, un evento per bambini e famiglie in occasione della riapertura.

A Pozzuolo la parrocchia di Pozzuolo dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presenta il presente vivente, per far vivere la magia del Natale attraverso la rappresentazione vivente della nascita di Gesù: appuntamento, oltreché il 6 gennaio, anche martedì 26 dicembre e lunedì 1 al Palazzo Moretti in via T.C. Fioretti. Martedì 26, sabato 30 dicembre e sabato 6 gennaio sarà esposto il presepe vivente alle 17 presso il Celalba di San Giustino a cura dell’associazione culturale le terre di Plinio. A Todi La befana in piazza a cura del distaccamento provinciale dei Vigili del fuoco alle ore 18 in piazza del popolo.

Befana in Umbria 2024 anche a Torgiano, dove la sera di venerdì 5 gennaio per i più piccoli ci sarà la tombolata, con l’arrivo della befana presso la sala Tobia di Brufa. Il 6 gennaio, invece per chiudere le feste, si terrà il concerto dell’epifania della corale di Torgiano alle ore 18 presso la Chiesa San Bartolomeo. A Umbertide la Befana Band arriva il 5 gennaio, e infine a Valfabbrica le manifestazioni natalizie si chiudono il 6 gennaio con l’arrivo della Befana con le calze per tutti bambini.

Foto di Gabriella Clare Marino | via Unsplash

