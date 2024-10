Natale 2024 a Perugia, le prime anticipazioni: torna la pista di ghiaccio, ipotesi ruota panoramica in piazza della Repubblica

Complice la sfida con Eurochocolate che quest’anno torna in centro a Perugia ma si sposta nelle date (la manifestazione dedicata al cioccolato andrà in scena dal 15 al 24 novembre), arrivano le prime anticipazioni sul programma del Natale a Perugia. Al Messaggero Umbria dell’8 ottobre 2024 ne parla Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in Centro.

Sicuramente ci sarà la pista di ghiaccio, sempre in piazza e che lo scorso anno ha avuto qualche problema ma che ha riscosso un gran successo. Torna anche la ruota panoramica, una sorta di novità visto che – tramontati i giardini Carducci – “l’idea è quella di metterla veramente in centro: in piazza della Repubblica. Si faranno verifiche con il georadar per fare un’analisi del terreno ed essere sicuri della possibilità di poterla attivare tranquillamente”. L’ipotesi – anche considerata la riduzione del contributo rispetto all’anno scorso – è che anche le cabine, come già la transenna della pista di ghiaccio, possano essere sponsorizzate.

Tra le altre anticipazioni del Natale 2024 a Perugia “Ci sarà la musica dai terrazzi come già un anno fa, da corso Vannucci con la Fondazione e anche in via Mazzini. Si esibiranno tre gruppi alla volta. Eppoi cambieremo le luminarie. Sarà un bello sforzo dal punto di vista economico, ma l’abbiamo deciso lo scorso anno e le abbiamo prenotate, si va avanti. Come saranno? Non più a pioggia, ma sulla scia di Firenze e Roma”, anticipa Mariotti. Le luminarie dovrebbero essere quindi luci a grappolo che dovrebbero essere piazzate come una sorta di soffitto sul Corso e accanto alle vetrine dei negozi che aderiscono al Natale in centro, al posto degli alberelli degli anni scorsi. L’unico dubbio da sciogliere è dunque quello delle date: considerato lo slittamento di Eurocholate, l’ipotesi è che si possa partire non il 23 novembre come l’anno scorso, ma il 30.

