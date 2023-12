Natale Assisi 2023 con vie, piazze e chiese illuminate: le foto più belle

In tantissimi ad Assisi nel giorno dell’Immacolata hanno affollato il centro cittadino e non solo in occasione del via ufficiale dei festeggiamenti del Natale 2023. E nella città Serafica le facciate delle Basiliche, della Cattedrale, delle Chiese e di alcuni monumenti si sono accese con le immagini di luce che raccontano il primo presepe, 800 anni dopo quello di San Francesco a Greccio.

Una città che vede la presenza in questi tre giorni di ponte festivo di molti turisti e visitatori. Un programma ricco di iniziative per Natale Assisi 2023. Mentre le luminarie danno luce alla Piazza del Comune e alle vie cittadine, dall’Abbazia di San Pietro alla Cattedrale di San Rufino, fino alle Basiliche di Santa Chiara e San Francesco, dove sulla piazza inferiore il presepio di sabbia e l’albero di Natale emozionano ancor più i passanti e i visitatori.

Un’Assisi bella ed accogliente, con i tanti negozi aperti e le strade affollate, dove già si respira un pieno clima natalizio. In città, il trenino di Natale e i mercatini in Piazza Santa Chiara, con la Casa del Presepe di San Francesco al Palazzo del Monte Frumentario. Mercatini di Natale anche a Santa Maria degli Angeli, dove in Piazza Garibaldi c’è invece la Casa di Babbo Natale. La redazione del gruppo editoriale Assisi News ha girato per vie e piazze, ecco le immagini più belle del Natale ad Assisi 2023 a poche ore dal via ufficiale.

